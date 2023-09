Gabon : pourquoi il faut jeter Luc Oyoubi en prison

S’il y a un Gabonais qui mérite la prison, c’est bien Luc Oyoubi. Ce cacique du PDG est comptable de tous les actes posés par Ali Bongo, jusqu’à la dernière minute avant son évincement.

« Le PDG félicite-t-il le Comité de la Transition et la Restauration des Institutions qui a fait preuve de maîtrise absolue de la situation ». Cette forte déclaration a été signée par Luc Oyoubi, premier secrétaire général adjoint du PDG. Comprenez le Parti Démocratique Gabonais, formation politique qui a dirigé ce pays d’Afrique Centrale, depuis 55 ans.

Une dissidence de loin différente

Dix jours seulement après le putsch, ce parti politique fait en effet « un terrible virage », comme l’a si bien écrit mon collaborateur Enock Bulonza. Sortie, qui, en effet, relance le débat sur les dissidences au niveau interne. Sauf que cette dissidence est de loin différente des autres. Car, au sein du Parti Démocratique gabonais, Luc Oyoubi n’est pas n’importe qui.

Ce Luc Oyoubi, qui s’est agrippé à son poste jusqu’aux derniers instants du clan Bongo au pouvoir, mérite d’être arrêté. Car non seulement, on peut légitimement lui reprocher tous les actes posés par Ali Bongo. Aussi, on peut même lui reprocher de faire partie de ceux qui faisaient des pieds et des mains pour maintenir Ali Bongo, très malade, au pouvoir. Retour sur un des derniers actes posés par Luc Oyoubi.

Une pièce maîtresse du PDG…

Le vendredi 9 décembre 2022, il y a tout juste 9 mois, M. Oyoubi a organisé l’installation du Comité d’Organisation du 12ème Congrès Ordinaire du PDG. La cérémonie, tenue au siège du Parti Démocratique Gabonais sis à Louis, préparait les travaux des 23 et 24 décembre, à Libreville. Lequel Congrès avait pour but de préparer l’investiture du Président déchu Ali Bongo Ondimba.

« La cérémonie s’est ouverte par l’allocution du Camarade Luc Oyoubi, représentant le Camarade Secrétaire Général et Coordonnateur Général du Comité d’Organisation du Congrès, Steeve Nzegho Dieko », avait écrit la presse gabonaise. « S’en est suivie, l’installation de l’ensemble des membres du Comité d’Organisation du 12ème Congrès Ordinaire », avaient poursuivi les médias.

…prête à manger à tous les râteliers

Et ce même Luc Oyoubi qui, après que le PDG a été évincé par les militaires, le 30 août dernier, ne semble visiblement pas rassasié. Après avoir passé de longues années à manger à la table du clan Bongo, l’homme veut continuer à manger à tous les râteliers. Et c’est ce qui justifie sa sortie visant à accompagner la Transition gabonaise.

Au cours de sa séance d’information, Luc Oyoubi a dit la volonté du parti d’« accompagner la transition ». Laquelle est dirigée par le chef de la Garde républicaine, Brice Oligui Nguema. Luc et ses hommes n’ont pas manqué de saluer l’esprit « patriotique » de l’armée qui a libéré le pays du régime Bongo. Sauf que leur place est, à mon sens, dans les prisons gabonaises.