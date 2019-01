Gabon : Libreville, terre de monuments

Ce n’est certainement pas comparable aux métropoles européennes ou même aux grandes bâtisses américaines, mais dans la sous-région Afrique centrale, la capitale gabonaise fait partie des références en termes de présence de monuments. C’est avec notre partenaire Jumia Travel, acteur panafricain du tourisme, qu’AFRIK.COM vous présente les plus beaux monuments de la capitale du pays des panthères.

Pays de la sous-région Afrique centrale, le Gabon tire l’essentiel de ses richesses de la production pétrolière. Le tourisme constitue également une source de revenus qui commence à trouver sa place dans ce pays de moins de 2 millions d’habitants. Forêts bien entretenues, paysage attractif ainsi qu’une nature bien gardée; ce sont là quelques bénéfices que nous offre le tourisme au « pays des panthères ».

Les monuments trouvent également une place de choix dans cet univers touristique de qualité. En plus d’être des œuvres d’art architecturales, ils constituent des lieux de culture et d’histoire nationale. Ils sont également un moyen de transmission et d’enseignement de la mémoire collective. C’est ainsi que nous vous proposons de découvrir les cinq plus beaux monuments de la capitale gabonaise – même si nous avons exclu, car il mériterait une étude à soi seul, le Palais du bord de mer, résidence du Président…. .

L’église St michel de Libreville

Construite en 1949 par l’abbé Gervain, elle fut la toute première chapelle de la capitale politique du Gabon. Ce vaste édifice de 1000 places assises est un chef-d’œuvre ou mieux, l’une des plus belles constructions de tout l’art religieux du pays.

Notre dame de Lourdes

Les spécialistes de l’art contemporain la considèrent comme l’un des monuments librevillois qui valent le détour. Même si les travaux ont débuté il y a de très nombreuses années (1848 par-là), c’est en 1958 que cette œuvre sera officiellement terminée. Cette grande bâtisse a été inaugurée le 15 août de cette année-là par le président de la république, Ali Bongo qui présentait ce lieu comme “une grande tour pour le Gabon”.

Stade d’Angondje

Plus connu sous le nom de stade de l’amitié sino-gabonaise, il a été construit par l’administration Bongo pour servir lors des différentes compétitions de football du pays. C’est au cours du mois d’avril 2010 que les travaux de construction de ce gigantesque monument de 40 000 places vont débuter. Le 11 novembre 2011, le stade ouvre officiellement ses portes aux fans de foot.

Cour constitutionnelle

Cette institution publique fait partie intégrante de la beauté du paysage gabonais. Le monument qui abrite les services des membres du haut corps juridictionnel a été présenté au public en 2014 alors que les travaux de construction avaient débuté 5 ans plus tôt.

Memorial à Léon Mba

Le monument Léon Mba du nom du premier président de la république du Gabon, figure dans la liste des sites touristiques qui font la fierté du pays dont est originaire Pierre Emerick Obameyang. Situé en plein centre du quartier administratif de Libreville, le monument offre une vue aérienne resplendissante.