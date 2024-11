Gabon : le Président Oligui Nguema en visite à Bruxelles

Le président de la Transition gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, est en visite à Bruxelles depuis le 25 novembre 2024, où il mène des discussions clés avec des responsables de l’Union européenne. Cette visite marque une étape déterminante dans la coopération entre le Gabon et l’UE, avec des projets de développement durable et des partenariats stratégiques au programme.

Depuis le 25 novembre, le président de la Transition gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, séjourne à Bruxelles à l’invitation de Charles Michel, président du Conseil européen. Accompagné d’une délégation de haut niveau, il mène une série de rencontres déterminantes avec des personnalités influentes de l’Union européenne (UE) et d’autres organisations internationales. Cette visite marque une étape clé dans les relations entre le Gabon et l’UE, notamment dans le cadre du processus de transition enclenché depuis le 30 août 2023.

Des discussions autour de la transition et de la coopération

Parmi les rendez-vous marquants de cette visite figure une réunion avec Charles Michel. Les discussions ont porté sur des sujets stratégiques, notamment la paix, la sécurité, le développement durable et la diversification économique. Oligui Nguema a également échangé sur des projets concrets tels que la refonte du Code électoral gabonais, la modernisation des infrastructures de transport, et la mise en place d’un partenariat axé sur la gestion durable des forêts gabonaises.

L’agenda belge du président comprend la signature d’un partenariat dans le domaine forestier et d’une lettre d’intention pour le financement d’une voie ferrée. Ces initiatives renforcent les engagements du Gabon envers une économie verte et diversifiée. La Commissaire européenne aux Partenariats, Juta Urpilainen, a souligné l’importance de ces accords pour le développement durable de la région et le positionnement du Gabon comme modèle de transition en Afrique.

Un dialogue avec la diaspora gabonaise

Outre ses engagements officiels, Oligui Nguema a prévu une rencontre avec la diaspora gabonaise du Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg). Ce dialogue vise à renforcer les liens entre les Gabonais de l’étranger et leur pays d’origine, en les impliquant dans les efforts de reconstruction nationale.

L’Union européenne semble voir dans cette transition gabonaise un exemple pour le continent. Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne, avait déjà salué en 2023 le caractère singulier du changement de régime au Gabon. Cette visite témoigne d’une volonté commune de renforcer les liens entre l’UE et le Gabon, tout en assurant un accompagnement solide au processus de transition politique et économique en cours.

Une coopération porteuse d’espoir

Alors que le président de la Transition poursuit son séjour de 72 heures en terre belge, les échanges fructueux et les partenariats initiés laissent présager un avenir prometteur pour la coopération entre le Gabon et l’Union européenne. À l’horizon, des élections attendues en 2025 pourraient encore renforcer ces liens, avec une mission d’observation européenne en perspective. Cette dynamique positive pourrait bien poser les bases d’une transition réussie et durable pour le Gabon.