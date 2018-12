Le Ministre des petites et moyennes entreprises, de l’entrepreneuriat national et de l’insertion des jeunes, Biendi Maganga Moussavou vient d’effectuer un tour au Lycée d’Oloumi pour féliciter les jeunes porteurs du projet « Recycling Industry » après leur brillante victoire à Johannesburg à la Competition of the year 2017 (COY 2017).

Recycling Industry est porté par neuf élèves de 1ere et terminale A1. Il repose sur la création de poufs à base des bouteilles de marque Andza recyclées. Conçu pour soutenir un poids de 130 kilogrammes, chaque pouf contient 17 bouteilles de 1,5 litres chacune, de la mousse, du contre-plaqué, des pointes, de la colle à bois et du tissu et coute entre 10.000 et 15.000 FCFA.

La Competition of the year 2017 regroupe chaque année les meilleurs projets d’entreprise des lycéens des 121 pays du monde où JA est installé. Cette année, la compétition africaine a eu lieu du 6 au 8 décembre en Afrique du Sud et a regroupé 10 pays africains.

Monsieur le Ministre était accompagné des donateurs du programme Mini-Entreprise, la Société des brasseries du Gabon (Sobraga) et Citibank Gabon ainsi que du personnel de Junior Achievement Gabon qui a encadré tout au long de l’année ces jeunes.

«Cette victoire constitue un exemple à suivre pour les autres jeunes et un motif de fierté nationale, d’autant qu’il a permis de porter les couleurs du Gabon à l’échelle continentale et mondiale», s’est réjoui Biendi Maganga Moussavou.

A cette occasion, ce dernier a renouvelé son engagement à accompagner les Mini-entrepreneurs dans leur projet. Il a également annoncé la création, dans les prochains jours, d’un club d’entrepreneuriat au sein du Lycée Paul Emane Eyeghe offert par le département.

Selon la directrice exécutive de JA Gabon, Radia Garrigues, lorsque le bureau de JA Gabon a été monté il y a 4 ans, ça semblait inenvisageable qu’une équipe gabonaise puisse gagner une compétition africaine. « Je voudrais que vous mesuriez l’importance de cette réussite. Il y a 4 ans on disait que les gabonais n’étaient pas entreprenants, qu’ils n’avaient pas d’initiatives. Mais depuis cette période, JA prouve tous les jours le contraire. Il faut vraiment encourager ces jeunes qui ont travaillé dur tous les jours pour gagner d’abord la compétition nationale: neuf jeunes qui ont gagné parmi 400 jeunes pour la première étape. Et la deuxième étape est celle de l’Afrique du Sud où ils étaient les seuls francophones« , a précisé Radia Garrigues.

Pour sa part, Sobraga a expliqué son choix de soutenir le programme « Mini-entreprise » depuis déjà 2 années. « Notre engagement se justifie par le fait que Recycling Industry nous tient à cœur, dans la mesure où ce projet porte sur le recyclage des bouteilles plastiques qui constitue un enjeu majeur dont s’est approprié Sobraga depuis plusieurs années, afin de contribuer à la protection de l’environnement« , a expliqué Cédric Rekoula, directeur commercial adjoint de Sobraga. Sobraga, a confirmé une commande de 30 poufs ce jour.