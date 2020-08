Gabon : l’Exécutif tient mordicus à sa loi sur la dépénalisation de l’homosexualité

Fin juin, le Gabon a adopté une loi dépénalisant l’homosexualité sur son territoire. Le gouvernement a tout mis en place pour faire passer ladite loi, empêchant même les citoyens d’introduire des recours à la Cour constitutionnelle.

La loi sur la dépénalisation de l’homosexualité adoptée par la Chambre basse du Parlement gabonais, le 23 juin, entérinée le 29 juin par le Sénat, et promulguée le lendemain, c’est-à-dire le 30 juin 2020, continue de faire des remous dans le pays d’Ali Bongo. En effet, le 28 juillet dernier, la Cour constitutionnelle gabonaise a rejeté tous les recours introduits par différents associations, partis politiques et leaders religieux pour qui cette loi constitue une violation des us et coutumes, des valeurs ancestrales gabonaises. Selon la Cour, ces recours lui ont été adressés hors délai.

Ce qui a obligé Jean Donga, président du collectif dénommé « Reconstruisons le Gabon autrement », auteur d’un recours, à faire, hier mercredi, une sortie médiatique pour exprimer sa profonde déception : « Nous avons expliqué à la Cour que, après avoir voté au niveau de l’Assemblée nationale et du Sénat le 29 juin, le 30 juin, on nous fait savoir que cette loi est promulguée par le président de la République. Ça veut dire qu’il n’y a plus de recours ! Le 1er juillet, nous avons saisi la Cour qui dit que notre saisine est irrecevable ».

La façon dont l’exécutif gabonais a géré la procédure d’adoption de cette loi, depuis le début, est sujette à caution. D’abord, au niveau de la Chambre basse du Parlement, la majorité absolue requise pour que le projet de loi passe n’avait pas été obtenue le mardi 23 juin, jour où le vote a été effectué. En effet, à l’issue du vote, les résultats se présentaient comme suit : 48 pour, 24 contre et 25 abstentions.

En l’état, le projet devrait donc être rejeté. Mais il y a eu un passage par la force, puisqu’au terme d’un long débat, les abstentions n’ont pas été prises en compte dans le décompte final, ce qui a permis au projet de loi d’être adopté. Ensuite, il y a eu l’étape du Sénat et presque immédiatement après, la promulgation par le président de la République, court-circuitant ainsi toute tentative d’introduction de recours pour un contrôle de constitutionnalité de la loi. Qu’est-ce qui pressait ? Pourrait-on se demander.

Mais les groupes opposés à cette loi, réunis au sein du collectif présidé par Jean Donga, ont quand même introduit leur recours que la Cour constitutionnelle a finalement rejeté.

Mieux, puisque l’opposition vis-à-vis de cette loi s’est manifestée au sein même du parti présidentiel, le PDG, largement majoritaire à l’Assemblée nationale, des sanctions ont été prises, il y a tout juste quelques jours à l’encontre des députés et sénateurs qui se sont écartés de la ligne de conduite dictée par le parti. Parmi ces personnalités sanctionnées, figure la députée Malika Bongo, propre fille d’Ali Bongo.