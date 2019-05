Gabon, En visite chez Ali Bongo : les révélations de Macky Sall du Sénégal

En visite au Gabon, après avoir assisté à l’investiture du Président sud-africain Cyril Ramaphosa, le chef de l’Etat du Sénégal, Macky Sall, a fait des révélations de taille au sortir de sa rencontre avec Ali Bongo Ondimba.

Il est le troisième chef d’Etat à se rendre au Palais du bord de mer de Libreville depuis le début du mois de mai 2019. En effet, après les visites de Faure Gnassingbé (Togo) et d’Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire). Lui, c’est le Président du Sénégal, Macky Sall, qui a rendu visite à Ali Bongo à Libreville. Le chef de l’Etat sénégalais rentrait de l’investiture de son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa.

« Tout le monde sait que le Président a eu un choc. Nous sommes tous des humains, aussi Président que nous soyons, nous pouvons tous tomber malade comme tous les êtres. Et donc dans cette situation, il est important que notre humanisme nous pousse non seulement à prier pour que les malades recouvrent leur pleine santé, mais également que la marche du pays puisse se faire de la manière la plus importante qu’il soit ». C’est ce qu’a dit Macky Sall au cours d’une conférence de presse qui a eu lieu après leur rencontre.

Macky Sall va plus loin, soulignant avoir été « très heureux de le revoir recouvrir ses capacités et je suis sûr qu’avec le temps, inch Allah les choses se passeront très bien. Donc, j’ai dit au Président, vraiment, toute mon amitié et toute mon admiration aussi pour ses capacités de résistance et de résilience face à la maladie. En tout cas, je prie Allah pour qu’Il lui redonne sa pleine capacité et c’est presque le cas. Alhamdoulilah ! », révélant que le chef de l’Etat du Gabon vit encore une convalescence, puisque n’ayant pas retrouvé sa « pleine capacité ».

Revenant sur son détour au Gabon, le chef de l’Etat du Sénégal justifie que c’est « pour m’enquérir de son état de santé, surtout lui exprimer ma solidarité, ma sympathie mais aussi lui redire toute mon amitié et la fierté que j’ai à poursuivre la relation avec lui et surtout les relations de coopération et d’amitié entre le Gabon et le Sénégal ». A noter que d’autres chefs d’Etat sont attendus à Libreville, notamment Paul Kagame (Rwanda), Teodoro Obiang Nguema (Guinée Equatoriale) et autre Ibrahim Boubacar Keïta (Mali).

