Gabon : 12e édition du Festival les Escales Documentaires de Libreville

Le rendez-vous culturel annuel du cinéma africain, baptisé « les Escales Documentaires de Libreville » se tiendra cette année du 20 au 25 novembre 2017.

Le directeur de l’institut gabonais du son et de l’image (IGIS), Henri Joseph Koumba et Charles Le Gargasson, l’attaché Culturel et directeur de l’institut français du Gabon ont animé une conférence de presse ce 15 novembre à Libreville, afin de présenter l’événement aux hommes et femmes de médias.

Selon le DG de l’IGIS, cette 12e édition des Escales Documentaires de Libreville aura trois temps forts : l’organisation des ateliers pour les amateurs sur le thème « Comment tourner un documentaire ? » ; une table ronde sur la production et la diffusion du documentaire et la cérémonie de remise des trophées, dont le plus convoité est le prix international Charles Mensah.

Une trentaine de documentaires sont au programme. Entre autres, « Accroche-toi » de Pauline Mvelé (Gabon), « Maman Colonelle » de Dieudo Hamadi (RDC), « Les silences de Lydie » d’Aissata Ouarma (Burkona Faso) et « Vivre riche » de l’Ivoirien Joël Akafou.

« En 12 ans d’existence, les Escales Documentaires de Libreville ont mis à l’honneur des films émouvants, intelligents, de réalisateurs confirmés ou en devenir. Elles nous ont fait voyager dans un genre cinématographique qui ne cesse de s’épanouir et de s’affirmer en un univers riche et multiple », résume le DG de l’IGIS.

L’attaché Culturel français à Libreville et DG de l’IFG, Charles Le Gargasson, a tenu à préciser d’emblée que l’entrée à la salle de diffusion des films sera entièrement gratuite. On annonce notamment parmi les personnalités des médias internationaux présentes aux Escales Documentaires de Libreville, Hicham Kawtar, DG d’AFRIK.TV, et Olivier Zegna Rata, Directeur des relations internationales de Radio France.

Quelques extraits des oeuvres projetées :

ON EST TOUS PYGMÉES : Hélène CHARPENTIER / Gabon – France / 2017 / 26mn

GIRLS DON’T FLY : Monica GRASSI / Ghana – Australie – Allemagne / 2016 / 90mn

ACCROCHE-TOI ! : Pauline MVELE / Gabon / 2009 / 52mn

KIMPA VITA (La mère de la révolution africaine) : Ne KUNDA NLADA / RDC / 2016 / 77mn