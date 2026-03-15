Francis Ngannou : Le retour du « Prédateur » sur Netflix et le pari de la liberté

Trois jours seulement après l’annonce de son départ de la Professional Fighters League (PFL), Francis Ngannou frappe un grand coup. Le champion camerounais a officialisé son retour dans la cage pour le 16 mai 2026 à Los Angeles. Ce combat, prévu contre le Brésilien Philipe Lins, sera l’événement phare d’une soirée historique diffusée mondialement sur Netflix.

Le 6 mars 2026, la Professional Fighters League a officialisé, par un communiqué laconique, la fin de sa collaboration avec Francis Ngannou. Après moins de trois ans d’un contrat signé en mai 2023 dans un contexte de rupture fracassante avec l’UFC, le Camerounais se retrouve libre de tout engagement. La ligue américaine lui « souhaite du succès pour la suite de sa carrière dans les sports de combat », formule convenue qui masque mal l’amertume d’un pari manqué.

Le bilan de l’aventure PFL est impitoyable. En près de trois années, Ngannou n’a disputé qu’un seul combat de MMA sous cette bannière : une victoire expéditive par TKO au premier round face au Brésilien Renan Ferreira, le 19 octobre 2024 à Riyad, lors du gala « Battle of the Giants ». Depuis, plus rien. Les rumeurs d’un affrontement avec Vadim Nemkov n’ont jamais abouti, pas plus que les spéculations autour d’un retour sur les rings de boxe face à Deontay Wilder.

Parallèlement, le volet africain du partenariat s’est révélé décevant. Ngannou, désigné président de la division « PFL Afrique », devait incarner le fer de lance du développement du MMA sur le continent. Mais selon plusieurs analyses, son implication réelle est restée largement insuffisante. Fait révélateur : lors du lancement officiel du PFL Afrique au Cap en juillet 2025, le champion n’était même pas présent. La séparation laisse la branche continentale orpheline de sa figure tutellaire, posant la question de la viabilité d’un modèle qui reposait entièrement sur l’aura d’un seul homme.

Le « Super-Event » de MVP : Ngannou, Lins et Netflix à l’assaut du MMA

Le 9 mars 2026, la structure Most Valuable Promotions (MVP) a repris le flambeau. Francis Ngannou affrontera Philipe Lins, vétéran de 40 ans passé par l’UFC et le Bellator, à l’Intuit Dome d’Inglewood.

Francis Ngannou vs. Phillip Lins is set for a Pro MMA bout under MVP (Jake Paul Promotion) on May 16th in Los Angeles, California .. Streaming on Netflix !#mma #francisngannou #jakepaul pic.twitter.com/Ffv7mXkQzi — West Till Death (@WestTillDeath) March 9, 2026



C’est une première historique pour le MMA. Après le succès du combat Paul-Tyson, Netflix s’impose comme un acteur majeur du sport en direct, offrant à Ngannou une audience potentielle de centaines de millions d’abonnés. En outre, le combat Ngannou vs Lins partagera l’affiche avec un duel de pionnières : Ronda Rousey vs Gina Carano.

En s’associant au youtubeur Jake Paul, devenu promoteur, Ngannou mise sur une machine marketing redoutable, capable de générer des revenus massifs hors des circuits traditionnels.

Si Philipe Lins est un combattant solide (18-5), ce choix est perçu par beaucoup comme un « combat de reprise« . Le public attendait des noms comme Jon Jones ou Tom Aspinall, mais Ngannou privilégie ici une remise en jambe sécurisée après 18 mois d’absence.

L’économie du MMA : Ngannou, l’électron libre de Batouri

À 39 ans, le parcours de Francis Ngannou est un cas d’école. De ses débuts dans les mines de sable au Cameroun jusqu’au toit du monde à l’UFC, il a toujours refusé les carcans.

Liberté totale : Après avoir défié Dana White, Ngannou a prouvé qu’un athlète peut exister (et s’enrichir) en dehors de l’UFC grâce à la boxe anglaise (Fury, Joshua) et à des partenariats hybrides.

Recentrage américain : Le fait que ce retour se passe à Los Angeles souligne une réalité : malgré ses racines, l’épicentre économique du MMA reste nord-américain.

Les enjeux du 16 mai 2026 : reconversion ou Reconquête ?

Malgré son aura, Ngannou fait face à des défis majeurs pour ce combat :

L’usure physique : Près de deux ans sans combat de MMA à presque 40 ans pose la question de la réactivité face à un compétiteur actif comme Lins.

L’héritage : Une défaite briserait le mythe de l’invincibilité en MMA et fermerait définitivement la porte aux « superfights » tant espérés.

Francis Ngannou joue gros. Mais en choisissant Netflix et MVP, il s’assure que, quel que soit le résultat, le monde entier sera devant son écran pour observer le retour du roi déchu en quête de sa couronne de « meilleur poids lourd de la planète« .