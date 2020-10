France : qui a décapité le professeur d’histoire dans les Yvelines ?

Un enseignant français, qui avait montré à ses élèves des caricatures du prophète Mohamed, a été décapité, dans les Yvelines. L’identité de son bourreau n’a pas encore été révélée.

La scène horrible s’est déroulée, ce vendredi 16 octobre 20 20, dans les Yvelines, près de Paris. Le professeur d’histoire a été tué sur la voie publique, non loin de son collège du Bois d’Aulne, en région parisienne. Selon la police, l’enseignant avait récemment montré à ses élèves des dessins satiriques du prophète Mohamed, lors d’un cours sur la liberté d’expression.

Selon l’AFP, le parquet national antiterroriste a annoncé s’être immédiatement saisi de l’enquête, ouverte pour « assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste criminelle ». Pour sa part, le Président français, Emmanuel Macron, qui s’est rendu sur les lieux du drame, dénonce un « attentat terroriste islamiste caractérisé ».

« Toutes et tous nous feront bloc. Ils ne passeront pas. L’obscurantisme et la violence qui l’accompagne ne gagneront pas », a dit le Président Emmanuel Macron, après avoir rencontré le personnel du collège, appelant « la nation toute entière à s’unir aux côtés des enseignants pour les protéger et les défendre ». L’assaillant a été tué par la police.

Rodrigo Arenas, coprésident de l’association de parents d’élèves, a indiqué avoir reçu, il y a quelques jours, un signalement d’un père en colère après la publication en classe d’une caricature de Mohamed, précisant que auparavant, l’enseignant aurait invité les élèves musulmans à sortir de la classe avant de montrer une image.

Il s’agissait, toujours selon le membre du bureau des parents d’élèves, d’une caricature du prophète accroupi avec une étoile dessinée sur ses fesses et l’inscription « une étoile est née ». L’identité du meurtrier n’a pas encore été révélée. Mais ce drame a écourté le séjour du ministre français de l’Intérieur, alors qu’il se trouvait au Maroc.