France, Marseille : le rendez-vous d’AfroCulture

Afro Culture, plateforme collaborative et solidaire, organise son propre évènement de networking : « Les Talents Afro-Caribéens à l’honneur » le dimanche 15 octobre 2017, à Marseille. Sa spécificité est la mise en relation des diasporas africaines anglophones et francophones avec interprétariat des débats et échanges commerciaux à l’appui. Afro Culture est inspiré du concept de « Black History Month ».

Ainsi que vous soyez un entrepreneur indépendant, artiste, créatrice, designer, porteur ou porteuse d’un projet associatif ou initiative visant à promouvoir la culture afro-caribéenne ? La plateforme Afro Culture, représentée par un collectif de leaders et artistes afro-caribéens, vous invite chaleureusement à son évènement « Les Talents Afro-Caribéens à l’honneur » qui aura lieu à Marseille le 15 octobre 2017.

Cette rencontre a trois angles. Elle consiste en :



du networking autour de débats



une marketplace où divers artisans et créateurs vendront leurs articles.



un showcase musical et artistique

Vous serez, par ce biais, mis en relation avec des professionnels, des artistes, des créateurs, des programmateurs de festival, leaders associatifs afin que vous puissiez échanger avec des personnes d’horizons variés dans l’optique de futurs projets de collaborations variés. C’est l’évènement idéal pour découvrir des talents afro-caribéens et pour élargir votre réseau professionnel !

L’accessibilité aux cultures afro-caribéennes à travers le monde, les contributions et innovations sociétales, sociales, scientifiques et économiques des communautés afro-caribéennes, la promotion et sponsorship de nos talents : autant de thèmes essentiels qui seront abordés lors de cet évènement afin de valoriser et de célébrer les contributions des communautés afro-caribéennes à travers le monde. L’ensemble des débats consistera à l’intervention d’acteurs culturels, artistiques, associatifs et dirigeants d’entreprise sous forme de panels interactifs.

Afro Culture, qui organise cet évènement, est une plateforme collaborative et solidaire qui showcase et connecte les talents afro-caribéens de par le monde, au travers d’évènements de networking, de séjours culturels et de partage sur les réseaux sociaux d’évènementiels et diverses informations contribuant à la valorisation continue des contributions de personnalités afro-caribéennes de par le monde.

Afro Culture est née du constat suivant : Ensemble, l’Afrique et sa diaspora seront plus fortes. Ensemble, elles contribueront à l’essor de l’Afrique en tant que continent et permettront une construction identitaire de sa jeunesse saine et promouvant à une contribution positive et productive au sein de la société.

Petit aperçu des intervenants anglophones :

Carolyn Lilly, programmatrice du festival Afro Xplosion

Iris De Brito, programmatrice du Festival afro-lusophone BATUKE UK

Paul Muhammad, fondateur du mouvement Money Mob

Celita Suares, Directrice de Red Entertainment

Petit aperçu des intervenants francophones :

Alphet Pacific, Fondateur de Pacific School

Mona Georgelin, programmatrice de Kadans Caraib

Jahlyssa Sekmet, pédagogue et fondatrice de « Conscious Education »

Mohamadou DEME, Fondateur & CEO DEME Agency

Les artistes et créateurs déjà annoncés:

Bane Ndiaye, danseur contemporain et de Sabar ;

S.Rise, Conscious Artiste de Reggae ;

AmNoMad, groupe d’Afro-Rock ;

Germaine Kobo, artiste d’électro Afro-Pop,

Saidou Abatcha, humoriste, OZAS PROD 99, customiser Afro-Urbain et beaucoup d’autres…….

Vous souhaitez participer à l’évènement ? Rien de plus simple ! Contactez-nous sur le site : www.afroculture.co.uk pour plus d’infos et à exposant@afroculture.co.uk pour vous inscrire.