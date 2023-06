La France envahie par des poussières venant d’Algérie et du Maroc

Un nuage de sable provenant d’Afrique du Nord, notamment de l’Algérie et du Maroc, envahit de nouveau la France.

Depuis mardi et jusqu’à ce jeudi, le Sud-Est de la France et les côtes méditerranéennes sont balayés par un nuage de sable provenant de la zone désertique du Sahara. Un phénomène qui effectue son retour dans cette région de l’Hexagone, un peu plus d’un an après un passage remarqué. Ce nuage survole actuellement toutes les régions du quart Sud-Est français.

Poussières en provenance de l’Algérie et du Maroc

Depuis deux jours, ces poussières désertiques, amenées par le flux de Sud-Ouest, sont visibles à Aix-en-Provence. Un phénomène prévu pour être visible, selon Météo France, jusqu’à ce jeudi matin, sur la partie Ouest de la région, à la frontière entre les Bouches-du-Rhône et le Gard. La direction de la météorologie indique que ce nuage de poussières provient de l’Algérie et du Maroc.

Ces deux pays nord-africains sont actuellement balayés par un vent très fort. Phénomène qui soulève les particules de sable dans l’atmosphère. Aidés par le courant d’air, ils sont acheminés jusqu’en Corse et actuellement dans la région Paca, précise Météo France. A compter de ce jeudi, le ciel commencera à être dégagé, avec les poussières poussées vers l’Italie. Ce, à la faveur d’averses qui sont annoncées, ce jour, dans le Sud-Est.

Nuage atténué par un vent de l’Ouest en altitude

Parallèlement, le vent de l’Ouest en altitude va également aider à atténuer la force de ce nuage de sable en Paca. Notons que ce phénomène n’est pas nouveau en France. En effet, en avril 2022, du sable du Sahara s’était déversé sur une bonne partie de l’Europe. Le Sirocco, vent très sec et très chaud, qui, à l’époque, soufflait fortement sur l’Afrique du Nord et le Sud de la Méditerranée, en était la cause.

Ce vent avait alors entraîné des colonnes de sable du Sahara en Espagne, en France. Même la Belgique et les Pays-Bas n’étaient pas épargnés par ce phénomène rare, qui se déclenchait pour la deuxième fois en Europe. A l’époque, comme en ce moment, le ciel était de couleur jaunâtre. Si lors de ce phénomène, déjà connu en mars 2022, les populations étaient étonnées, tel ne sera pas le cas, cette fois. Car elles se seront sans doute habituées.