France 24 au centre d’une sombre histoire de barbouzes entre le Maroc et l’Algérie

La chaîne d’information en continu France 24 et la Radio Monte Carlo Doualya sont au centre d’un nouveau conflit entre l’Algérie et le Maroc. En cause, le départ contraint de plusieurs journalistes marocains derrière lequel certains imaginent la main de l’Algérie.

Depuis l’arrivée de Vanessa Burgraff à la direction de la chaîne d’information internationale France 24, y a-t-il une orientation anti-marocaine ou pro-algérienne ? C’est ce que dénonce le site Maghreb-intelligence qui publie une attaque au vitriol sur ce qui se passerait sur la chaîne d’information internationale publique française.

Et le site d’information de mettre en avant les récents licenciements de plusieurs journalistes marocains par la nouvelle direction. Vanessa Burgraff serait, d’après le site, sous l’influence de plusieurs personnalités algériennes.

L’article dénonce aussi la proximité de certains journalistes avec les services secrets algériens ! Et notamment un « personnage sulfureux, occupant un emploi fictif dans la chaîne, avec un bureau au troisième étage où il passe son temps à recevoir des gens et à affiner « ses plans ». Les connections du couple avec les services algériens sont aujourd’hui un secret de polichinelle ».

Un scénario difficile à imaginer qui évoque davantage une fake news déstabilisatrice qu’un fait avéré. Ou alors ce serait du mauvais roman d’espionnage, mais le sujet mérite de s’y attarder.

La liberté éditoriale de France 24 contestée

Car c’est une accusation grave à l’encontre de France Médias Monde (FMM), la maison mère de France 24, RFI et Monte Carlo Doualya. FMM est une institution publique, sous la tutelle du Quai d’Orsay, le ministère français des Affaires étrangères. Si la preuve était faite de l’influence d’un pays étranger sur la ligne éditorial de FMM, ce serait un immense scandale !

C’est en tous cas un élément supplémentaire dans le conflit entre Maroc et Algérie auprès des médias français. Récemment, c’est le Maroc qui avait été pris en flagrant délit d’influence occulte par l’hebdomadaire Marianne qui avait titré « Espionnage, lobbying, infiltration, people, cannabis et immigration : comment le Maroc nous tient ? ».

Emmanuel Macron en arbitre

Et bien sur, derrière cette rivalité entre les deux voisins du Maghreb, on trouve la position française. Emmanuel Macron souhaite soutenir la relation avec Tebboune et l’Algérie. Avec notamment pour objectif d’assurer l’approvisionnement en gaz. Mais sans lâcher le Maroc, avec qui la France a une relation fortement dégradée, depuis quelques mois.

Seule issue, éviter de prendre position sur le sensible dossier du Sahara Occidental. Une gageure.