Forum mondial sur l’économie sociale et solidaire à Dakar, une première en Afrique !

La Ville de Dakar, en collaboration avec le Réseau des acteurs et des collectivités territoriales pour l’ESS (RACTES) et le ministère de la Microfinance et de l’Economie Sociale et Solidaire du Sénégal, se prépare activement pour accueillir le Forum mondial sur l’économie sociale et solidaire (GSEF) qui se tiendra pour la première fois en Afrique. Le GSEF 2023 se déroulera du 1er au 6 mai 2023 autour du thème « la transition de l’économie informelle vers des économies collectives et durables pour les territoires ».

Le Forum s’articulera autour de trois évènements majeurs : un pré-forum dédié aux jeunes, reconnaissant la participation de ceux-ci à cette économie de l’avenir, créatrice d’emplois décents et ses nouvelles opportunités pour les jeunes de tous territoire. Un autre pré-forum consacre aux femmes, notamment le rôle vitale des femmes au sein des structures entreprises de l’économie sociale et solidaire. Enfin, un forum de trois jours se déclinant en un dialogue politique et d’échanges thématiques.

« L’objectif de cette rencontre est donc clair, celle d’impulser des politiques structurantes sur les territoires au service de l’atteinte des Objectifs de développement durables en faisant la promotion d’une économie respectueuse des humains et de la planète », a indiqué Mme Victorine Anquediche Ndeye, ministre de la Microfinance et de l’économie Sociale et Solidaire du Sénégal.

« Grâce à l’échange d’expériences et d’expertise entre les participants et à la mise en lumière d’innovations réussies par nos gouvernements respectifs, de nouvelles voies vers des transformations sociétales peuvent être tracées », a-t-elle souligné.

A la tête de la cité hôte de l’événement, Barthélemy Dias, maire de la ville de Dakar, et ses administrés attendent les participants à bras ouverts. « La Ville de Dakar est fière d’accueillir cet événement historique en Afrique et de partager son engagement en faveur de l’économie sociale et solidaire avec le reste du monde. Nous sommes convaincus que le GSEF 2023 sera une étape importante dans la promotion de l’Économie sociale et solidaire en Afrique et dans le monde entier », a déclaré M. Dias.

Il a ajouté : « L’économie sociale et solidaire est une responsabilité que nous partageons tous. Ensemble, nous devons relever le défi et soutenir le développement d’initiatives dans nos villes. En partageant ces idées avec nos frères et sœurs, nous pouvons construire un avenir plus inclusif et plus durable ».

Dakar, capitale de l’ESS 2023, accueillera des invités de marque dont le maire de Bordeaux, M. Pierre Hurmic, président du GSEF, le maire de Séoul, Ho Se-hoon, et d’autres maires membres de l’Association internationale des maires francophones.

Le GSEF est un événement international organisé tous les deux ans pour promouvoir l’économie sociale et solidaire (ESS) dans le monde entier. Les éditions précédentes ont eu lieu à Seoul et à Mexico. Cette année, le forum réunira entre 4500 et 5000 participants venant de tous les continents. Les villes membres du GSEF sont les principales organisatrices de cet événement.