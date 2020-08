Footballeurs les mieux payés : Salah toucherait 35,1 millions de dollars par an

L’ailier international égyptien de Liverpool, Mohamed Salah (28 ans), toucherait une belle fortune, chaque année. Le Pharaon à la couronne dorée est considéré comme le quatrième footballeur le mieux payé de la planète Terre, selon le dernier rapport de Forbes. Le revenu annuel du Red est estimé à 35,1 millions de dollars.

Mohamed Salah a été classé par Forbes comme le 34ème sportif le mieux payé au monde. Ses gains, en 2020, totalisent 35,1 millions de dollars, en tenant compte des salaires, des récompenses et des contrats publicitaires. Il est le quatrième footballeur le mieux payé du monde, derrière la star brésilienne du PSG, Neymar (95,5 millions de dollars), l’Argentin Lionel Messi (104 millions de dollars) et le Portugais Cristiano Ronaldo (105 millions de dollars).

Il faut dire que Mohamed Salah a fait une ascension fulgurante par rapport au classement de l’année dernière. Le Pharaon est passé de la 99ème position en 2019 à la 4ème position en 2020, grâce à une augmentation de ses revenus de 10 millions de dollars. Son salaire de 23,1 millions de dollars représente près des deux tiers de ses revenus totaux, un contrat hautement commercialisé à Liverpool, augmentant ses revenus bien au-delà de son solde hebdomadaire de 200 000 livres sterling, qu’il gagne actuellement en jouant à Anfield.

Les contrats de Mohamed Salah avec Adidas, Vodafone Egypt et Pepsi, entre autres, ont totalisé une somme gargantuesque de 12 millions de dollars, alors que le titre actuel de la star de Liverpool, en tant que l’un des meilleurs joueurs au monde, continue de croître d’année en année. Son influence et son statut en dehors du terrain ont permis à ses revenus de monter en flèche, au cours des 12 derniers mois, et de rester sur une trajectoire ascendante.

Après trois saisons sous les couleurs de Liverpool, Mohamed Salah a presque tout remporté : Ligue des champions, Supercoupe de l’UEFA et Coupe du monde des clubs de la FIFA en 2019, mais également Champion d’Angleterre 2020. Au passage, il s’est aussi adjugé quelques distinctions individuelles, avec le titre de joueur de l’année PFA 2017-2018, meilleur joueur de la Coupe du monde des clubs en 2019, meilleur buteur du championnat d’Angleterre 2017-2018 avec 32 buts (record) et 2018-2019 avec 22 réalisations.