Foot féminin : Rasheedat Ajibade dans le onze-type de la Norvège

La jeune attaquante d’Avaldsnes IL et des Super Falcons du Nigeria, Rasheedat Ajibade (21 ans), a été nommée dans l’équipe-type du championnat d’élite féminin de Norvège 2020. Auteure de 7 buts en 18 matchs, elle a permis à Avaldsnes de terminer à la troisième place au classement général avec 34 points.

Rasheedat Busayo Ajibade est devenue l’une des meilleures performances de l’élite norvégienne, à juste titre pour sa force, sa puissance et son physique, ainsi que son sens du but pour Avaldsnes. L’internationale nigériane a joué un rôle important en aidant l’équipe de Thomas Dahle à terminer à la 3ème place au classement, avec 34 points en 18 matchs de la saison 2020.

Dans ce qui pourrait être décrit comme sa saison, l’ancienne pensionnaire du FC Robo a marqué 7 buts et distillé quelques passes décisives en 18 sorties, mais ils ont raté le titre et une place en Ligue des champions. « Fière d’être nommée dans l’équipe de la saison pour 2020. Merci à mes coéquipières et entraîneurs qui m’ont aidée tout au long de l’année. Un merci spécial à mes supporters pour l’amour et les encouragements… », a posté sur les médias sociaux, la jeune attaquante internationale nigériane.

Rasheedat Ajibade est la seule joueuse africaine à figurer sur la liste des onze-type du championnat d’élite féminin de Norvège 2020, la Camerounaise Ajara Nchout étant une omission notable, malgré son grand apport à Vålerenga pour le doublé national et le Soulier d’Or avec 10 réalisations. En revanche, le choix de la star des Super Falcons n’est pas une surprise, après avoir été plébiscitée dans l’équipe Toppserien de la saison 2020, à huit reprises au cours de la saison.

En fin de contrat avec Avaldsnes, Rasheedat Busayo Ajibade devrait bientôt décider de son avenir dans les prochains jours. L’internationale nigériane pourrait choisir de continuer l’aventure avec Avaldsnes ou tout bonnement tenter de changer d’air.