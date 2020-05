Focus sur « Mapapa’s », cette marque qui valorise le pagne africain

Tiré de la richesse linguistique de la République Démocratique du Congo, « Mapapa’s », signifiant littéralement flipflops ou tongs, est une marque rapprochant l’art traditionnel de celui contemporain.

Si cette marque reflète le talent et l’imagination de ses fabricants, le moins qu’on puisse dire c’est qu’elle est l’univers artisanal d’un créateur adapté aux nouvelles exigences de la mode et de la couture mondiale. Petit tour d’horizon sur les produits de Mapapa’s.

Avec professionnalisme, Mapapa’s confectionne une gamme des produits pouvant intéresser tout humain doté d’un sens élevé d’objectivité. Des babouches aux sacs à main, en passant par les pochettes, les Mapapa’s montrent à la face du monde qu’en Afrique, le pagne est l’identité culturelle et esthétique d’un peuple pluriel.

« Notre but est de dépoussiérer l’image ancestrale du pagne de nos grand-mères tel que nous le connaissons en lui donnant un second souffle, une utilité autre que celle d’un vêtement ethnique », précise sa créatrice Sandra Lukusa, dans un message posté sur le site de cette marque.

Créée par l’entrepreneure Sandra Lukusa, la marque Mapapa’s est fabriquée exclusivement à Kinshasa, en République Démocratique du Congo. À travers les techniques de tissage et de teinture, cette marque réalisée à l’aide du prestigieux pagne « Wax » propose toute une gamme de produits dont des bracelets, des chaussures, des jupes, des robes, des sacs, des babouches, des paniers, des pochettes, des sacs en mains et autres accessoires mélangeant tradition et modernité.

« Nos Mapapa’s ont ceci de particulier qu’elles sont faites à la main et que nous utilisons le wax africain pour leur donner un coté unique, mélangeant tradition et modernité. Nous voulons montrer, à travers nos créations, que le wax peut être décliné en toute une série d’accessoires de mode ainsi que des objets courants et fun », peut-on lire sur leur site.