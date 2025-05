Floribert Bwana Chui, le jeune douanier congolais martyr de l’intégrité, bientôt béatifié

Le 15 juin 2025, Rome accueillera la béatification de Floribert Bwana Chui, jeune douanier congolais assassiné en 2007 à l’âge de 26 ans. Cette reconnaissance par l’Église catholique illustre la valorisation de nouveaux modèles de sainteté, particulièrement parmi les jeunes laïcs africains.

Le 15 juin 2025, la basilique romaine de Saint-Paul-hors-les-Murs sera le théâtre de la béatification de Floribert Bwana Chui, jeune laïc congolais membre de la Communauté de Sant’Egidio, assassiné en 2007 à l’âge de 26 ans. Cette cérémonie, présidée par le cardinal Marcello Semeraro, rassemblera une importante délégation venue de République démocratique du Congo, menée par l’évêque de Goma Mgr Willy Ngumbi et le cardinal Fridolin Ambongo.

L’histoire de Floribert Bwana Chui incarne le visage moderne du martyre chrétien. Douanier à la frontière rwandaise, ce jeune homme avait refusé en juillet 2007 un important pot-de-vin qui l’aurait conduit à laisser passer des denrées avariées destinées aux populations les plus démunies. Ce refus catégorique de la corruption lui coûta la vie : torturé puis assassiné en représailles, il devient le symbole d’une sainteté engagée contre les fléaux contemporains. En novembre 2024, le pape François a officiellement reconnu son martyre, soulignant que la corruption constitue un véritable culte de l’argent qui pollue l’avenir de l’Afrique.

Un patron pour la jeunesse africaine

Lors de sa visite à Kinshasa le 2 février 2023, le pape François avait déjà évoqué ce jeune homme devant 65 000 jeunes, rappelant que l’honnêteté permet de briller dans l’obscurité. Le nouveau bienheureux devient ainsi un modèle pour les quelque 500 millions d’Africains de moins de 25 ans, appelés à construire des institutions transparentes sur le continent.

Cette béatification s’inscrit dans une dynamique plus large de reconnaissance de la sainteté africaine. Depuis 2015, plusieurs figures du continent ont été honorées : Benedict Daswa en Afrique du Sud, premier bienheureux sud-africain et martyr face à la sorcellerie, Lucien Botovasoa à Madagascar, instituteur franciscain témoin de charité, et plus récemment en août 2024, les Pères Carrara, Didoné, Faccin et l’Abbé Joubert, martyrs xavériens d’Uvira béatifiés directement en République démocratique du Congo.

L’Église des périphéries sous le pontificat de François

La béatification de Floribert Bwana Chui illustre parfaitement l’orientation du pontificat de François vers une Église des périphéries. Depuis 2013, ce pape a canonisé 942 personnes et béatifié 1 540 fidèles, établissant un record dans l’histoire contemporaine de l’Église. Cette dynamique privilégie désormais les laïcs, les jeunes et les témoins des marges géographiques ou sociales.

Après la béatification de Carlo Acutis en 2020 et sa canonisation programmée pour le 27 avril 2025 qui en fera le premier saint millennial, l’Église continue de proposer des modèles de sainteté adaptés aux défis contemporains. Les récentes proclamations, comme celle des Martyrs de Damas et du missionnaire italien Joseph Allamano en octobre 2024, confirment cette orientation vers une géographie de la sainteté qui rejoint les combats éthiques de notre époque.

La cérémonie du 15 juin, programmée à 17h30 en la solennité de la Sainte-Trinité, comportera la remise officielle de la relique de Floribert, sa Bible tachée de sang. Puis ellesera exposée au mémorial des Nouveaux Martyrs à Saint-Barthélemy-en-l’Île. Pour le Kivu, meurtri par trois décennies de conflits, cette reconnaissance constitue un signal d’espérance et de résurrection civile.

À l’heure où les Nations Unies estiment que la corruption coûte à l’Afrique plus de 148 milliards de dollars par an, l’Église propose la figure d’un jeune héros ordinaire dont le sacrifice rappelle que l’honnêteté peut sauver des vies.

Extrait du discours François de Le 2 février 2023, au stade des Martyrs de Kinshasa

lors de sa visite en République démocratique du Congo, le pape François l’avait rappelé : « Un jeune homme comme toi, Floribert Bwana Chui, âgé seulement de vingt-six ans, a été tué à Goma pour avoir bloqué le passage de denrées alimentaires avariées, qui auraient porté atteinte à la santé de la population. Il aurait pu laisser faire, on ne l’aurait pas su et il aurait gagné de l’argent. Mais en tant que chrétien, il a prié, il a pensé aux autres et a choisi d’être honnête, en disant « non » à la saleté de la corruption. Il s’agit de garder les mains propres, alors que les mains qui trafiquent de l’argent sont ensanglantées.

Si quelqu’un te tend une enveloppe, te promet des faveurs et des richesses, ne tombe pas dans le piège, ne te laisse pas tromper, ne te laisse pas engloutir par le marais du mal. Ne te laisse pas vaincre par le mal, ne crois pas aux sombres complots de l’argent, qui te plongent dans la nuit. Être honnête, c’est briller le jour, c’est répandre la lumière de Dieu, c’est vivre la félicité de la justice : vaincre le mal par le bien ! ».