Florence Loan-Messan : première femme bâtonnier ivoirien

Pour la première fois dans l’histoire de la Côte d’Ivoire, une femme est à la tête de l’Ordre des avocats. Élue bâtonnier, Maître Florence Loan-Messan n’a pas seulement brisé un plafond de verre, elle aspire à rapprocher la justice des citoyens et à transformer la perception de l’institution judiciaire dans le pays.

Son mandat de trois ans, qui commence en 2024, s’annonce porteur de réformes ambitieuses, notamment en faveur des femmes avocates et des victimes cherchant justice.

Un parcours de passion et de persévérance

Maître Florence Loan-Messan n’est pas une nouvelle venue dans le monde juridique en Cote d’Ivoire. Depuis son plus jeune âge, elle se passionne pour le droit, un domaine dans lequel elle évolue depuis 28 ans. Spécialisée dans le droit bancaire, cette avocate chevronnée est aussi mère de famille, un équilibre qu’elle entend préserver pour elle-même et pour ses confrères. À travers sa carrière, elle a prouvé qu’elle avait la capacité non seulement de mener des affaires complexes, mais aussi de conduire des réformes sociales, comme elle le démontrera tout au long de son mandat.

L’avocate qui veut rapprocher les citoyens de la justice

Florence Loan-Messan s’est donnée pour mission de rendre la justice plus accessible et compréhensible pour le grand public. Elle compte développer des initiatives, telles que des consultations gratuites à travers le pays, afin de sensibiliser les citoyens à leurs droits et aux voies de recours légales. Ces efforts ne se limiteront pas aux adultes : les jeunes seront également ciblés dans les lycées et collèges pour être initiés aux questions juridiques, notamment sur des sujets d’actualité comme le cyberharcèlement.

Des réformes audacieuses pour les femmes avocates

En tant que première femme bâtonnier, Maître Loan-Messan veut améliorer les conditions des femmes dans la profession juridique. Parmi les réformes clés qu’elle compte instaurer, figure un projet de congé maternel rémunéré pour les avocates, une première dans le pays. Elle envisage également la mise en place d’outils de gestion du temps pour permettre aux avocats, hommes et femmes, de mieux concilier leur carrière et leur vie familiale, une initiative qui pourrait avoir un impact significatif sur la profession.

La solidarité au cœur de son mandat

Au-delà de ces réformes, la nouvelle bâtonnier insiste sur l’importance de la solidarité, non seulement entre les avocats, mais aussi envers les justiciables. « La solidarité entre avocats et envers les justiciables sera notre credo », a-t-elle affirmé lors de son discours inaugural. Florence Loan-Messan a également annoncé la création d’un bureau d’aide et d’assistance aux victimes au sein de la Maison de l’avocat, un outil qui permettra aux victimes de se faire entendre et de bénéficier d’un accompagnement juridique en collaboration avec les autorités judiciaires et la société civile.

Un barreau plus performant et plus compétitif

Consciente des défis auxquels est confrontée la profession d’avocat, Maître Loan-Messan a également pour ambition de renforcer la compétitivité et la performance du barreau d’Abidjan. Elle a exhorté ses 600 confrères à s’unir dans un exercice d’intelligence collective pour bâtir un barreau « grand, fort, fier et debout ». Cette vision inclusive et ambitieuse témoigne de sa détermination à faire évoluer la profession tout en préservant ses valeurs fondamentales.