Flambée du virus de Marburg : les États-Unis déconseillent les voyages au Rwanda

Le Rwanda fait face à une recrudescence des contaminations au virus de Marburg, ayant causé la mort d’au moins 12 personnes. Cette situation préoccupante a conduit les États-Unis à rehausser leur niveau d’alerte concernant les voyages vers le Rwanda. Washington déconseille désormais à ses citoyens de s’y rendre.

Le Département d’État américain a ainsi modifié son avis de voyage, passant du niveau 2 au niveau 3 sur une échelle de 4. Bien que le niveau 4, qui correspond à une interdiction totale de voyage, n’ait pas encore été atteint, les autorités restent sur le qui-vive. Le virus de Marburg, proche de celui d’Ebola, provoque des fièvres hémorragiques avec un taux de mortalité pouvant atteindre 88%. Ce qui rend la situation particulièrement préoccupante. Cette flambée épidémique n’est cependant pas un cas isolé dans la région.

Mesures de précaution américaines et gestion régionale de la crise

En réponse à cette crise, la Maison Blanche a annoncé un soutien financier de 11 millions de dollars pour soutenir non seulement le Rwanda, mais aussi d’autres pays d’Afrique de l’Est et centrale. Cette aide vise à renforcer les infrastructures sanitaires, la détection rapide des cas contacts et les mesures de confinement. En effet, plusieurs pays voisins, comme l’Ouganda et la République Démocratique du Congo (RDC), surveillent de près leurs frontières et collaborent avec les organisations internationales pour éviter une propagation transfrontalière.

Dans le passé, ces pays ont également été confrontés au virus de Marburg. Par exemple, l’Ouganda a réussi à contenir une épidémie en 2017 grâce à une réponse rapide et une gestion rigoureuse des cas suspects. De son côté, la Guinée équatoriale a récemment fait face à une flambée de la maladie en 2023, laquelle a nécessité l’intervention conjointe de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).

Vaccins expérimentaux et prévention

Bien qu’il n’existe à ce jour ni vaccin officiellement approuvé ni traitement contre le virus de Marburg, des vaccins expérimentaux ont été envoyés par les États-Unis et d’autres partenaires internationaux pour tenter de freiner l’épidémie. Des campagnes de sensibilisation et des formations ont été organisées dans plusieurs pays pour aider les agents de santé à répondre efficacement à cette menace.

Le Centre de contrôle des maladies (CDC) a estimé que le risque pour les citoyens américains reste faible, mais des mesures préventives ont été instaurées pour les voyageurs revenant du Rwanda. Elles incluent des contrôles sanitaires renforcés à leur arrivée aux États-Unis. Au-delà des États-Unis, d’autres pays, notamment en Europe, ont également mis en place des dispositifs de surveillance renforcée des voyageurs venant de la région.

Mobilisation internationale

Dans ce contexte, l’OMS continue de travailler en étroite collaboration avec les autorités sanitaires africaines pour améliorer la préparation et la réponse aux flambées épidémiques dans la région. Les pays touchés ou menacés, comme le Soudan et l’Angola, où des épidémies de Marburg ont déjà été enregistrées dans le passé, mettent en place des mesures de surveillance accrues, et renforcent les dispositifs d’isolement pour éviter la propagation de la maladie.