Fin du Ramadan : les people fêtent l’Aïd

Sur les réseaux sociaux, les stars sont nombreuses à souhaiter une bonne fête de l’Aïd el-Fitr à leurs fans musulmans… C’est un usage à la fois personnel et collectif des nouveaux médias et d’internet : une manière de partager une fête religieuse dans un esprit de solidarité et de fraternité.

Le mois sacré du Ramadan a débuté le 6 juin à l’aube dans beaucoup de pays au Maghreb et en Europe, et s’est terminé au coucher du soleil mardi 5 juillet.

Ce mercredi, les Français de confession musulmane célèbrent donc l’Aïd el-Fitr, qui correspond à l’une des deux dates les plus solennelles du calendrier musulman avec l’autre Aïd, Aïd el-Kébir ou fête du sacrifice.

Sur les réseaux sociaux, les célébrités sont nombreuses à avoir souhaité une bonne fête à leurs fans musulmans. À commencer par Nabilla dont le papa est un des fidèles de cette religion.

Le rappeur Black M, la chanteuse Vitaa, le grand gagnant de la dernière saison de The Voice, Slimane, Kevin Razy, Waly Dia, Tony Saint Laurent et même Anaïs Camizuli ont fait comme l’ancienne vedette de télé-réalité. En voici quelques exemples choisis…

Aïd Mabrouk à tous la famille !!

— Nabilla Benattia (@Nabilla) 6 juillet 2016

Bonne fête à tous les musulmans du monde #paixpic.twitter.com/upT0F3XLNP

— BLACK.M (@Bmesrimes) 6 juillet 2016

A tous je vous souhaite une très belle fête de l’Aid, profitez bien des vôtres ! pic.twitter.com/ASS3RB04od

— VITAA (@VITAA) 6 juillet 2016

Aid moubarak les amis ! Profitez de vos familles et amis .

— Slimane (@Slimaneoff) 6 juillet 2016

Et AFRIK.COM n’était pas en reste, puisque la rédaction a twitté à la mi journée : « Aid Moubarak Said à tous nos lecteurs musulmans ! Que cette fête soit placée sous le signe de la Paix et de la concorde entre les religions #AidElFitr »