FIBA : les D’Tigers remontent à la 22e place mondiale

L’équipe nigériane de basketball senior, les D’Tigers, a conservé son avance sur le continent et est montée à la 22ème place du classement mondial après avoir remporté tous ses matchs lors des éliminatoires de FIBA Afrobasket. Dans le tableau de classement, le Nigeria a gagné une place sur la scène mondiale après avoir récolté 433,3 points au mois de décembre.

Les D’Tigers ont réussi cet exploit après avoir remporté leurs trois matchs contre le Soudan du Sud, le Rwanda et le Mali, lors des éliminatoires Afrobasket 2021 qui viennent de se terminer. Le Soudan du Sud, entraîné par la star de longue date de la NBA et président de la fédération, Luol Deng, a remporté deux des trois matchs des éliminatoires FIBA Afrobasket 2021 à Kigali, au Rwanda, pour enregistrer une augmentation de 9 positions à leur rang actuel de n°98. Une victoire contre le Mozambique a suffi pour voir le Kenya passer de 7 places à la 115ème place, malgré des dérfaites contre les puissances africaines du basketball, l’Angola et le Sénégal.

La plus forte baisse du classement mondial FIBA a été subie par Madagascar, qui a chuté de 30 places au n°124 après avoir perdu dans les éliminatoires FIBA Afrobasket 2021 contre la Tunisie de 37 points, contre la République centrafricaine par 26 et contre la République démocratique du Congo par 18.

Sur la scène mondiale, les États-Unis ont maintenu une solide emprise sur la 1ère place devant l’Espagne n°2. La Russie est le seul nouveau venu dans le top 10 après avoir grimpé de deux places au 9ème rang et changé de place avec la République tchèque, qui a chuté au 11ème rang. Après avoir disputé un seul match en novembre, l’Italie est restée au 12ème rang malgré le fait que son total de points atteigne 582,5.

La Slovénie, championne en titre de l’EuroBasket, qui a gagné deux fois pour passer à 3-1 dans le groupe F des éliminatoires et décrocher une place dans le tour final, a grimpé de deux places au n°16 après des victoires sur l’Ukraine et l’Autriche. Les victoires contre l’Espagne (n°2) et la Pologne (n°13), mieux classées, ont non seulement verrouillé la place d’Israël au FIBA EuroBasket 2022, mais lui ont également permis de grimper de deux places au 39ème rang.

La Syrie et l’Arabie Saoudite ont été les plus grandes hausses au Moyen-Orient, grimpant de cinq places chacune pour se classer respectivement 90ème et 91ème au classement mondial FIBA après un 1-1 en novembre.

Top 10 Afrique

1er (22ème mondial) Nigeria 433,3 points

2ème (32ème) Angola 330,6 points

3ème (33ème) Tunisie 328,1 points

4ème (35ème) Sénégal 316,8 points

5ème (48ème) Côte d’Ivoire 213,5 points

6ème (60ème) Égypte 170,1 points

7ème (64ème) Cameroun 142,4 points

8ème (69ème) Maroc 132,5 points

9ème (75ème) Mali 116,0 points

10ème (78ème) Centrafrique 112,4 points