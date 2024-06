Festival Timitar 2024 : Agadir va vibrer au rythme de la musique et de la culture

Du 4 au 7 juillet 2024, Agadir sera au diapason de la 19ème édition du Festival Timitar, un rendez-vous incontournable des amateurs de musique et de culture venus des quatre coins du monde. Cette année encore, le festival promet une programmation riche et diversifiée, mêlant artistes nationaux et internationaux de renom.

Le Festival Timitar, c’est bien plus qu’une simple succession de concerts. C’est un véritable carrefour culturel où se rencontrent les musiques du monde, les expressions artistiques les plus diverses et les publics les plus variés. Au-delà des scènes principales, le festival propose une multitude d’animations : expositions, ateliers, conférences, spectacles de rue… Il y en a pour tous les goûts ! L’année dernière, le Festival avait été interrompu par le séisme d’Al Haouz lors de sa deuxième journée.

Le programme officiel du Festival Timitar 2024 n’a pas encore été dévoilé, mais les organisateurs promettent une programmation riche et éclectique, avec des artistes de renommée internationale aux côtés de talents locaux prometteurs. La musique marocaine sera bien évidemment à l’honneur, mais le festival s’ouvrira également aux musiques du monde, avec des incursions dans le jazz, le rock, la pop, les musiques électroniques…

Un festival ancré dans son territoire

Le Festival Timitar est un événement majeur pour la ville d’Agadir et pour l’ensemble de la région Souss-Massa. Il contribue au rayonnement culturel du Maroc sur la scène internationale et permet de dynamiser l’économie locale. Le festival est également une occasion de mettre en valeur la richesse du patrimoine culturel marocain et de promouvoir les valeurs de diversité et de dialogue interculturel.

Informations pratiques