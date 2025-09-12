Festival Read & Shine 2025 : une troisième édition à la Gaîté Lyrique

Le 13 septembre 2025, la Gaîté Lyrique ouvrira ses portes à un événement devenu incontournable dans le paysage littéraire parisien : la troisième édition du Festival Read & Shine. Organisé par l’association Overbookées, ce festival littéraire féministe et antiraciste franchit cette année un cap symbolique en s’installant dans l’un des lieux culturels les plus prestigieux du 3ème arrondissement de Paris.

Après deux éditions à guichets fermés, le Festival Read & Shine confirme sa place unique dans l’écosystème culturel français. Cette progression témoigne d’une attente réelle du public pour un événement qui ose décentrer les discours dominants et mettre en lumière des voix trop souvent invisibilisées.

Le choix de la Gaîté Lyrique n’est pas anodin : cette collaboration avec un lieu culturel reconnu pour son engagement permet à Overbookées d’accueillir plus de monde et de proposer une programmation d’une ampleur inédite. De 13h à 21h, le festival transformera l’espace en véritable laboratoire de la littérature engagée contemporaine.

Une programmation ambitieuse autour de trois axes forts qui interrogent les grands enjeux de notre époque à travers le prisme littéraire :

« Quelles histoires pour nos enfants ? » questionne la transmission et les représentations dans la littérature jeunesse, un enjeu crucial dans une société en quête de modèles plus inclusifs.

« Qui sont les Mariannes ? » explore les figures féminines et les symboles républicains à l’aune des luttes féministes contemporaines, interrogeant les représentations du pouvoir et de la citoyenneté.

« Quel avenir littéraire pour quel avenir politique ? » pose la question centrale du rôle de la littérature comme force de transformation sociale dans un contexte décrit par les organisateurs comme « un paysage en voie de fascisation ».

Ces thématiques reflètent parfaitement l’ADN du festival : utiliser la littérature non comme simple divertissement, mais comme outil de réflexion collective et de résistance culturelle.

Une expérience culturelle complète

Au-delà des tables rondes, la journée du 13 septembre proposera une immersion totale dans l’univers de la littérature engagée. Les visiteurs pourront participer à des ateliers d’écriture animés par des professionnelles reconnues comme Christelle Bakima Poundza, découvrir les dernières publications des maisons d’édition indépendantes et rencontrer directement les autrices invitées lors de séances de dédicaces.

Les stands d’artisanat complètent cette offre culturelle, créant un véritable marché de la création engagée. La journée se conclura traditionnellement par un DJ set, moment festif qui transforme l’événement littéraire en célébration collective des valeurs portées par le festival.

L’héritage d’un projet visionnaire

Pour comprendre l’importance de cette troisième édition, il faut revenir aux origines du projet. En janvier 2021, Deli créait sur Instagram un espace dédié aux livres « qui renversent le monde« , constatant un manque criant de visibilité pour les ouvrages féministes, antiracistes et décoloniaux. Ce qui débute comme une page de chroniques littéraires se transforme progressivement en book club virtuel, puis en rencontres physiques mensuelles.

L’association Overbookées naît officiellement après la première édition du festival en septembre 2023, rassemblant aujourd’hui plus de 80 membres dont 10 bénévoles actives. Cette professionnalisation progressive culmine avec l’installation à la Gaîté Lyrique, marquant la reconnaissance institutionnelle d’un projet culturel devenu incontournable.

Dans un contexte de concentration éditoriale et de questionnements sur la diversité des voix publiées, l’événement propose un modèle alternatif où les autrices racisées, souvent en auto-édition, trouvent leur place légitime dans le débat culturel. Cette approche trouve son incarnation dans la marraine du festival, Jennifer Padjemi, autrice, journaliste et critique culturelle reconnue, qui symbolise la passerelle entre littérature engagée et reconnaissance critique.

Le 13 septembre, un rendez-vous historique

La troisième édition du Festival Read & Shine s’annonce donc comme un moment fort dans l’affirmation d’une littérature française plus diverse et plus représentative. Dans un contexte où les questions de représentations occupent une place centrale dans les débats sociétaux, ce festival offre un espace rare de dialogue constructif autour des enjeux contemporains.

Le 13 septembre, de 13h à 21h, la littérature redeviendra ce qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’être : un outil de transformation du monde.