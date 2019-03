FESPACO 2017 : le couple présidentiel invite les professionnels

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré et son épouse, ont offert un dîner aux professionnels du cinéma présents dans la capitale burkinabè dans le cadre de la 25e édition du Festival panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (FESPACO), dans la soirée du 1er mars 2017… Récit d’une soirée de haute tenue.

Le Président du Faso, Monsieur Roch Marc Christian KABORE, et son épouse ont offert un dîner aux professionnels du cinéma présents dans la capitale burkinabè dans le cadre de la 25e édition du Festival panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (FESPACO), dans la soirée du 1er mars 2017.

Ce dîner a compté parmi ses participants le Premier ministre, Paul Kaba THIEBA, des présidents d’institution, des membres du gouvernement, et du corps diplomatique accrédité au Burkina. Réalisateurs, comédiens et autres acteurs du monde du cinéma, venus d’Afrique et d’ailleurs se sont retrouvés au bord de la piscine du palais présidentiel dans une ambiance conviviale pour ce rendez- vous avec le couple présidentiel. La soirée a été essentiellement marquée par des prestations musicales magistralement réalisées par les artistes burkinabè TALL Mountaga, NANA Bibata et BOMOGO de Nobéré.

Ce diner offert par le Président du Faso est une forme de reconnaissance du chef de l’Etat pour les efforts fournis par les professionnels du cinéma dans le développement et le rayonnement du 7e Art en Afrique.

Débutée le 25 février 2017, la 25e édition du FESPACO se déroule sous le thème « Formation et métier du cinéma et de l’audiovisuel » et a comme pays invité d’honneur, la Côte d’Ivoire. Elle refermera ses portes le 4 mars prochain.