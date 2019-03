La semaine dernière au New Afrikan Shrine de Lagos, Femi Kuti, fils de Fela et icône Afrobeat du Nigeria, a tenu une seule note musicale pendant 51 minutes et 35 secondes. Un temps qui n’est cependant pas homologué comme record du monde, sa technique de respiration circulaire n’étant plus validée par le livre Guinness des records.

La respiration circulaire est une technique qui permet de maintenir un flux régulier d’air traversant le saxophone même lorsque le joueur respire. Il peut être réalisé en stockant de l’air dans la bouche et en utilisant le réservoir d’air pour inhaler dans le nez tandis que l’air sort encore de la bouche explique le site nigérian The Cable Lifestyle.

De nombreux musiciens jouant d’instruments à vent utilisent cette technique pour maintenir une tonalité continue pendant une période prolongée.

TheCable Lifestyle précise cependant que, répondant à une enquête sur la question, Guinness World Records a publié une déclaration, en disant: «Nous avons un record pour la plus longue note soutenue sur un instrument à vent ou en laiton. Cependant, la respiration circulaire n’est pas autorisée actuellement. »

« Toutes les techniques sont énumérées dans les lignes directrices spécifiques pour chaque enregistrement individuel, qui précisent comment un enregistrement doit être rompu et les règles et règlements à respecter. » précise le Guinness des records