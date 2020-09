Featuring avec Dadju : Ninho décroche son 17e single de diamant grâce au titre « Grand bain »

Il n’y a désormais plus de doute. Le clip Grand Bain de Dadju et Ninho est officiellement certifié single de diamant. Si c’est la neuvième fois pour le frère de maître Gims, le rappeur Ninho a battu tous les records en décrochant son 17e single de diamant. Il faut dire que beaucoup s’y attendaient vu le casting impressionnant de ce morceau. Découvrez-en plus dans cet article.

Un gros succès pour le jeune rappeur

Obtenir la certification du single de diamant n’est certainement pas une chose facile. Cette collaboration entre Dadju et Ninho aura donc pris un peu moins de 3 mois avant d’atteindre ce cap. En effet, le morceau Grand Bain a dépassé, il y a quelques heures, l’incroyable barre des 50 millions d’écoutes sur les plateformes de streaming.

Si le rappeur avait été contraint de reporter sa tournée en raison de la crise sanitaire, cette nouvelle lui fera certainement chaud au cœur. On se souvient encore qu’il avait cartonné avec la chanson « Lettre à une femme » avec sa dernière mixtape MILS 3.

Le plus grand détenteur de single de diamant !

Depuis 2016, les vues sur la plateforme de streaming YouTube ont commencé à compter dans les ventes. Il faut dire que ce nouveau changement a apporté un grand impact dans l’univers de la musique. Si les autres plateformes comme Spotify, Deezer, etc. ont permis à Ninho d’accumuler assez d’écoute pour obtenir un single de diamant, YouTube était également de la partie.

Plusieurs rappeurs ont déjà obtenu des singles de diamant par le passé. Comme exemple, on peut citer Damso pour son tube « Signaler » et Nekfeu avec les clips « Squa » et « On verra ». Cependant, Ninho reste celui qui possède le plus grand nombre de singles de diamant avec les 17 qu’il a désormais à son actif.