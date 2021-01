Le milieu de terrain international algérien, Farid Boulaya, auteur de 2 buts et une passe décisive, a été élu joueur du mois de décembre par les supporters du FC Metz.

L’année 2020 se termine bien pour Farid Boulaya. Auteur de 2 buts et une passe décisive durant le mois de décembre, le milieu de terrain international algérien a été élu joueur du mois, par les supporters du FC Metz. Le Fennec a obtenu 40% des votes et devance le Malien Boubakar kiki Kouyaté (29%) et le Sénégalais Opa Nguette (17%). Farid Boulaya succède à son compatriote de gardien de but, Alexandre Oukidja, un autre joueur algérien du FC Metz, qui avait été élu joueur du mois en novembre dernier.

Très bon depuis plusieurs semaines, Farid Boulaya a inscrit 2 buts et offert une passe décisive aux Grenats, durant le mois de décembre. Il a également provoqué un penalty. Le joueur de 27 ans semble retrouver ses sensations avec le FC Metz, cette saison. Il réalise une belle première partie de championnat et espère faire mieux, afin d’aider le club mosellan à se maintenir, et pourquoi pas, aller chercher une place européenne.

En 15 matchs disputés lors de la première partie de la saison, Farid Boulaya a marqué 3 buts au total pour 2 offrandes. L’Algérien ne cesse d’impressionner depuis son arrivée, en 2018, en provenance du club espagnol de Gérone FC. Après avoir réalisé la plus belle saison de sa carrière, en 2018-2019, qui s’illustre par la montée en Ligue 1 du FC Metz, Farid Boulaya a prolongé son contrat jusqu’en juin 2026. Il réalise ensuite une bonne saison 2019-2020, il y inscrit 2 buts et participe au maintien du club en Ligue 1.

Ces performances en club, ces deux dernières années, attirent l’attention du sélectionneur national d’Algérie Djamel Belmadi, afin d’étoffer l’effectif des champions d’Afrique en titre. Le 9 octobre 2020, Farid Boulaya honore sa première sélection avec les Fennecs en tant que titulaire contre le Nigeria. Le match se solde par une victoire 1-0 des Algériens.