Faire taire les armes à feu en Afrique : le programme «silence des armes»

Campagne 2020 de l’Union Africaine pour instaurer la paix et mettre fin aux conflits, à l’extrémisme et à la criminalité

PAR ZIPPORAH MUSAU

Réaliser une Afrique sans conflits est le rêve de tout Africain. Dans cet article, nous mettons en évidence les hotspots actuels; les causes profondes des conflits; les divers efforts à la recherche d’une coexistence et d’un développement pacifiques et la quête de l’Union africaine pour faire taire les armes à feu d’ici 2020.

En 2013, des représentants des États membres de l’Union africaine (UA) se sont réunis à son siège à Addis-Abeba, en Éthiopie, où l’Organisation de l’unité africaine a été créée en 1963, pour célébrer le 50e anniversaire de cet organisme.

Au milieu de la pompe et de la cérémonie, les dirigeants se sont assis pour réfléchir et s’attaquer aux questions difficiles: quels progrès avons-nous accomplis vers la réalisation des objectifs fixés par l’UA et pour l’avenir, quelle est notre vision proposée pour l’Afrique pour les 50 prochaines années ? De plus, quel est le plus grand défi pour réaliser les aspirations de notre peuple ?

Nkosazana Dlamini-Zuma, alors présidente de la Commission de l’Union africaine, avait visité divers pays pour recueillir les points de vues des gouvernements, de la société civile et de la diaspora, sur ce qui, selon eux, était le problème le plus urgent auquel l’Afrique était confrontée, un problème auquel l’UA devrait s’attaquer.

La plupart ont convenu que le conflit reste l’un des plus grands défis auxquels l’Afrique est confrontée. L’UA considère également le conflit comme l’un des plus grands obstacles à la mise en œuvre de l’Agenda 2063. Bien sûr, le continent était confronté à d’autres défis, notamment la pauvreté, les inégalités, le chômage, le changement climatique, les flux financiers illégaux, la corruption, etc. la liste est longue.

« Avant de quitter Addis-Abeba, les dirigeants de l’UA ont décidé de ne pas laisser le fardeau du conflit aux générations futures, alors ils ont adopté le programme » Faire taire les armes à feu en Afrique d’ici 2020 « comme l’un des projets phares du programme de développement élargi Agenda 2063, » Mme Aïssatou Hayatou, directrice des opérations de l’UA «Faire taire les armes», a ajouté: « L’objectif était de parvenir à la paix pour permettre le développement à travers l’Afrique. »

L’initiative visait à réaliser une Afrique sans conflit, à prévenir le génocide, à faire de la paix une réalité pour tous et à débarrasser le continent des guerres, des conflits violents, des violations des droits de l’homme et des catastrophes humanitaires. Les dirigeants espéraient faire taire toutes les armes à feu d’ici 2020.

Depuis 2014, l’Afrique a fait des progrès dans la quête de la paix et de la sécurité, principalement en renforçant les cadres et institutions de réponse continentale, ainsi qu’en travaillant avec l’ONU et d’autres organisations sur le terrain. Ces initiatives ont porté leurs fruits.

Au cours des deux dernières décennies, les armes à feu ont été réduites au silence dans les points chauds précédents comme l’Angola, la Côte d’Ivoire, le Liberia et la Sierra Leone. Des progrès importants ont été réalisés dans des cas difficiles tels que la Somalie et le Soudan, selon l’Institut d’études de sécurité (ISS) basé à Addis-Abeba, et les initiatives de consolidation de la paix sur le continent ont également contribué à réprimer de nombreuses poussées potentielles.

Cependant, des combats sont encore observables en Libye, au Soudan du Sud, en République centrafricaine (RCA), dans l’est de la République démocratique du Congo et dans le bassin du lac Tchad, qui comprend le Tchad et certaines parties du Nigeria, du Niger et du Cameroun. L’extrémisme violent au Sahel et dans certaines parties de la Corne et de l’Afrique de l’Est est également un défi.

Il existe également des menaces de terrorisme et de criminalité transnationale sur le continent. Conflits communautaires entre éleveurs et agriculteurs concernant l’eau et les pâturages; la criminalité urbaine violente et les pratiques culturelles telles que le vol de bétail sont également préoccupantes, car les armes à feu sont devenues les armes de choix, remplaçant les armes traditionnelles et moins meurtrières.

Une étude réalisée en 2017 par Oxfam, Le coût humain des armes non contrôlées en Afrique, estime qu’au moins 500 000 personnes meurent chaque année et que des millions d’autres sont déplacées ou maltraitées à la suite de violences armées et de conflits.

Qui a les armes en Afrique ?

80% de toutes les armes légères en Afrique sont aux mains de civils, selon le Small Arms Survey (SAS), un centre de recherche indépendant basé à Genève qui génère des connaissances et des analyses factuelles, impartiales et pertinentes sur les politiques concernant les armes légères et les problèmes de violence armée pour les gouvernements, les décideurs, les chercheurs et la société civile.

Les civils, y compris les groupes rebelles et les milices, détiennent plus de 40 millions d’armes légères et de petit calibre, tandis que les entités liées au gouvernement en détiennent moins de 11 millions, selon l’étude SAS 2019 et l’Union africaine, Weapons Compass: Mapping Illicit Small Arms Flows in Africa .

D’où viennent les armes?

La plupart des armes en Afrique sont importées. Les dépenses militaires officielles en Afrique s’élevaient à environ 40,2 milliards de dollars en 2018, avec 22,2 milliards de dollars en Afrique du Nord et 18,8 milliards de dollars en Afrique subsaharienne, selon l’ISS.

Les principaux fournisseurs d’armes en Afrique entre 2014 et 2018 étaient la Russie, la Chine, l’Ukraine, l’Allemagne et la France, et les principaux destinataires étaient l’Égypte, l’Algérie et le Maroc, selon une étude du Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), un organisme international indépendant. institut dédié à la recherche sur les conflits, les armements, la maîtrise des armements et le désarmement. La base de données du SIPRI sur les transferts d’armes fournit des informations sur tous les transferts internationaux d’armes majeures (y compris les ventes, les cadeaux et la production sous licence) aux États, aux organisations internationales et aux groupes non étatiques.

Vingt-deux pays africains fabriquent également divers types d’armes légères et de petit calibre. La production artisanale d’armes artisanales est également répandue sur le continent, ces armes alimentant la criminalité dans certains pays.

Alors que les pays africains peuvent contrôler l’achat d’armes légales, il est difficile de suivre le trafic et les flux illégaux sur le continent. Des frontières poreuses et de longues côtes permettent également aux trafiquants de faire passer des armes légères entre les pays. On s’inquiète également de la bonne gestion des stocks nationaux d’armes pour garantir que les armes ne se retrouvent pas entre de mauvaises mains.

Quels fusils?

«Les armes à feu sont l’arme la plus populaire du continent. Ils font plus de morts que des bombes, des grenades ou des mines. L’AK-47 reste l’outil de mise à mort le plus dangereux actuellement en Afrique », a déclaré Mme Hayatou, ajoutant qu’une bonne partie des armes légalement importées en Afrique sont détournées illégalement en raison de la corruption.

Souvent, les stocks du gouvernement sont pillés ou des soldats ou des policiers sont tués pour leurs armes. Le nombre important d’armes en provenance de Libye, qui appartenaient auparavant au régime de Mouammar Kadhafi et qui se sont retrouvées au Sahel, est également préoccupants. Beaucoup de ces armes sont aux mains des rebelles séparatistes du nord du Mali.

Avancer

Pour accélérer l’action, l’UA lance au début de 2020 une campagne à l’échelle du continent sur le «silence des armes» pour mobiliser toutes les parties prenantes afin de prioriser les efforts de paix et de développement socio-économique efficace. Les défis qui mènent les gens à des conflits violents, y compris la pauvreté, les injustices historiques, les inégalités, le chômage, le changement climatique, les flux financiers illégaux et la corruption devraient également être abordés pour que les armes soient réduites au silence.