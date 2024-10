Explosion d’un camion-citerne au Nigeria : plus de 140 morts dans une tragédie liée à la pauvreté

Au nord du Nigeria, plus de 140 personnes ont perdu la vie après l’explosion d’un camion-citerne renversé, autour duquel une foule s’était rassemblée pour récupérer du carburant, selon un bilan provisoire des secours publié mercredi.

L’accident s’est produit, mardi soir, dans la localité de Majiya, dans l’État de Jigawa, à environ 100 km de Kano, la principale ville du nord du pays. Le camion transportant de l’essence a dévié pour éviter une collision avec un autre véhicule. Peu après, des habitants se sont précipités pour collecter le carburant répandu sur la route et les bas-côtés, malgré les tentatives des policiers pour les disperser. L’explosion a alors retenti, créant une scène de chaos et d’horreur.

Contexte économique et désespoir

Des témoins ont rapporté avoir entendu une « énorme détonation » avant de voir « des gens en feu » courir et crier à l’aide. Sanusi Lawan, un étudiant de 21 ans, a raconté à l’AFP s’être d’abord joint à la foule pour ramasser du carburant, attiré par la tentation de remplir un seau d’essence équivalant à 40 000 nairas (environ 22,5 euros). Quelques minutes plus tard, une explosion a transformé la scène en cauchemar. D’après les autorités, plus de 140 corps ont été inhumés, certains dans une fosse commune, dont 30 victimes méconnaissables à cause des brûlures. Au moins 140 personnes blessées ont été transférées dans divers hôpitaux.

Le Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique, traverse une crise économique sévère. Les réformes entreprises par le Président Bola Ahmed Tinubu, au pouvoir depuis mai 2023, ont notamment supprimé les subventions sur le carburant, provoquant une flambée des prix des produits alimentaires et des transports. Ce contexte de précarité exacerbe le désespoir des populations, comme l’explique Buhari Ali, un fonctionnaire qui a assisté aux funérailles des victimes. Selon lui, malgré la conscience des risques d’explosion, la pauvreté pousse les gens à se ruer sur des occasions aussi dangereuses.

Réactions et appel à des réformes

Les accidents impliquant des camions-citernes sont fréquents sur les routes mal entretenues du Nigeria. En septembre dernier, une explosion similaire avait causé la mort de 59 personnes dans l’État du Niger. En 2020, plus de 1 500 accidents liés à des camions-citernes avaient été recensés par la Commission fédérale de la sécurité routière (FRSC), causant la mort de plus de 500 personnes. Outre les pertes humaines, ces accidents entraînent également des dégâts environnementaux dus aux fuites de carburant.

Malgré la gravité de la situation, les appels à manifester contre la hausse des prix du carburant et la misère n’ont pas été largement suivis. Le Président Tinubu a une nouvelle fois appelé les Nigérians à « faire preuve de patience », en attendant que ses réformes économiques portent leurs fruits.