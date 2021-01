Ex-fiancée de Jacob Zuma, Nonkanyiso Conco s’exprime

Nonkanyiso Conco était jadis l’un des secrets les mieux gardés de l’ancien Président de la nation arc-en-ciel, Jacob Zuma, mais elle donne maintenant aux Sud-Africains l’accès à sa vie privée.



L’ex-fiancée de Jacob Zuma, Nonkanyiso Conco, qui fait partie du casting de la nouvelle émission « 1Magic The Real Housewives of Durban », donne désormais aux Sud-Africains l’accès à sa vie privée. Conco, qui a pris de l’importance en 2018, lorsqu’elle a été révélée comme la dernière fiancée de Zuma qui, à 78 ans, a plus de trois fois son âge. Elle a eu un enfant, cette année-là, avec l’ancien Président de la nation arc-en-ciel, mais il a été rapporté que la relation était terminée, l’année dernière.

Tout sera révélé dans l’émission, qui devrait diffuser son premier épisode le 29 janvier prochain, les producteurs promettant de présenter la vie des riches de Durban. Conco sera rejointe par Sorisha Naidoo, l’épouse de l’homme d’affaires milliardaire Vivian Reddy ; Kgomotso Ndungane, l’épouse de l’ancien joueur de rugby des Sharks et Springbok Odwa; Ayanda Ncwane, la veuve de la légende du gospel Sfiso Ncwane; Anne-Tonni Lodick Mthembu, l’épouse de l’homme d’affaires de Durban Kgolo Da Guru; et la femme d’affaires de Durban Nonku Williams.

« Ce spectacle a vraiment été une surprise lorsque j’ai été approchée », a déclaré Nonkanyiso Conco. « Je dois dire que tout ce que les critiques disent de moi, n’engage qu’eux. Je n’ai pas le contrôle de ce que les gens disent de ma vie ou de mon nom. Le seul contrôle que j’ai est d’être authentique à ma vérité. J’ai appris que lors de nombreux rassemblements de femmes, l’énergie est principalement (concentrée) sur la prise de photos, le maquillage et l’habillage », dit-elle.

Un autre projet qui lui tient à cœur est une entreprise de produits pour le corps. « J’ai lancé une gamme de soins de la peau de luxe, La Conco Naturals, à base de mangue et de beurre de karité infusés d’huiles essentielles. Il comprend du beurre corporel, du savon crème pour le bain corporel, un gommage corporel et nous allons bientôt lancer des bougies parfumées », a-t-elle indiqué.