Ex-compagnes de DJ Arafat : Carmen Sama et Emma Lohoues, le clash ?

Les dernières publications d’Emma Lohoues et Carmen Sama, toutes deux ex-compagnse de feu DJ Arafat laissent penser que les deux femmes ne sont plus en odeur de sainteté, alors qu’elles avaient enflammé la Toile avec leur nouvelle « grosse » amitié.

Les deux ex-compagnes de feu DJ Arafat, Emma Lohoues et Carmen Sama, ont récemment tissé une amitié qui a attiré l’attention de plus d’un. En mai dernier, elles ont en effet célébré leur nouvelle amitié en l’arrosant de champagne. Elles ont par la suite effectué ensemble une sortie, dans un espace de loisirs, à Abidjan. Une sortie immortalisée par des vidéos qui ont été vivement critiqué sur la Toile.

Emma Lohoues avait saisi l’opportunité pour balayer d’un revers de main et confirmer qu’entre elle et Carmen Sama, les retrouvailles sont franches. « Je n’ai jamais eu de problème avec cette jeune fille qui a été peut-être mal entourée à un moment de sa vie… Carmen et moi, il n’y a jamais eu de guerre…. Je suis là pour elle. Je suis là pour Rafna », avait affirmé Emma Lohoues.

Cependant, un fait s’est produit récemment, laissant croire à une éventuelle discorde entre les deux femmes. Tout est parti de publications sur Instagram. « N’acceptez pas d’être l’aigle qui finit par se prendre pour un coq parce que la vie l’a parachuté dans une basse-cour. Ce que vous acceptez et attirez devient votre standard », a écrit Emma Lohoues.

Et le post de Carmen Sama qui a suivi a des allures de réponse à la publication d’Emma Lohoues. « Parce que les aigles ne volent pas avec les pigeons », a écrit, pour sa part, Carmen Sama. Que faut-il comprendre ?