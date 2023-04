EUR/USD : la hausse de l’euro est-elle durable ?

Alors que L’EUR/USD a franchi, ce mercredi, la résistance clé située dans la zone de 1,0930-35, William Gerlach, Directeur Régional France et Royaume-Uni au sein d’iBanFirst revient sur les raisons de cette évolution favorable de l’euro.

Pour William Gerlach, il y a deux facteurs explicatifs de cette hausse :

Les anticipations du marché, qui table sur le maintien du processus de durcissement monétaire de la BCE.

La saisonnalité : le dollar américain baisse souvent en avril. Un rattrapage a toutefois habituellement lieu en mai.

Peut-on cependant parler de tendance durable ? Si on tient compte du fait que les anticipations des marchés sont amenées à fluctuer en fonction des statistiques et que la saisonnalité va de nouveau probablement avantager le dollar le mois prochain, on peut douter que le mouvement haussier de l’EUR/USD observé récemment soit durable.

Nous pensons toujours qu’à long terme l’euro a un réel potentiel pour s’échapper au-dessus des 1,10 avec peut-être une pointe à 1,15 cette année (ce qui est attendu par la plupart des trésoriers d’entreprise). Mais ce n’est pas encore le bon moment. A court terme, nous pensons que des prises de profit pourraient survenir à l’approche des 1,10 et faire de nouveau chuter l’EUR/USD sous les 1,09.

Rappelons que c’est un marché très technique et que de multiples paramètres peuvent entrer en compte.