Chroniqueuse à l’émission Peopl’Emik diffusée sur La 3, Eunice Zunon a fait des révélations de taille, notamment sur le défunt mari de Carmen Sama, Ange Didier Houon alias DJ Arafat, décédé il y a bientôt un an.

Eunice Zunon, qui n’avait pas hésité à condamner les sorties en boite de nuits de Carmen Sama, ainsi que ses apparitions sur les réseaux sociaux, surtout, selon elle, elles intervenaient seulement quelques mois après le décès de DJ Arafat, est revenue à la charge en étalant sur la place publique ses relations avec Ange Didier Houon alias DJ Arafat. C’était ce mercredi 5 août 2020, au soir.

« Lui et moi, on pouvait être ensemble. J’ai aimé Arafat d’un amour très amoureux mais je ne peux pas être avec un homme qui est déjà avec quelqu’un. Je me respecte. Donc je ne rentre pas dans ce genre de problème…Si Arafat n’était pas avec quelqu’un, surtout que moi j’étais célibataire, on allait être en couple aujourd’hui… », a indiqué la web-influenceuse.

« Lui et moi, on s’est respecté. Il savait très bien qu’il ne pouvait pas me prendre pour faire une deuxième femme », a confié Eunice Zunon avant d’ajouter : « Elle (Carmen Sama) et moi, nous sommes rivales puisque j’ai aimé l’homme avec qui elle était. Mais je n’ai pas de problème avec elle. J’ai accueilli leur mariage traditionnel avec beaucoup de rigolade; ça m’a fait rire… », a lâché Eunice Zunon. Une sortie qui ne plaira sans doute pas à Carmen Sama.

Le roi du coupé-décalé Ange Didier Houon alias DJ Arafat est décédé le 12 août 2019, des suites d’un grave accident de moto. C’est au moment où la famille de l’artiste prépare les cérémonies de commémoration de son décès que la web-influenceuse Eunice Zunon a efféctué cette fracassante sortie.