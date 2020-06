Eudoxy Yao tournée en ridicule sur le web

Un jour d’anniversaire supposé être celui de tous les souhaits, mais qui tourne un peu au vinaigre pour la Bimbo de la Côte d’Ivoire. Les internautes ont quasiment lynché la star des réseaux sociaux pour des raisons quelque peu discutables.

Traitée de menteuse

Le 14 juin Eudoxy Yao fêtait son anniversaire. A cette occasion, la femme, devenue célèbre en raison de ses courbes spectaculaires, s’est attirée les foudres des internautes ivoiriens avec deux photos et des commentaires que l’on pourrait qualifier d’anodin. Pour son anniversaire, Eudoxy Yao a donc d’abord publié une photo d’elle posant à côté d’une Range Rover de couleur blanche. La photo était accompagnée du commentaire suivant :

C’EST LE JOUR DE MON JOUR ❤️ MON ANNIVERSAIRE 🎁 SOUHAITEZ MOI UN JOYEUX ANNIVERSAIRE MES BB AVEC DES PAROLES DE… Publiée par EUDOXIE YAO "pawa gang" sur Dimanche 14 juin 2020

Jusqu’ici tout va bien. Mais la toile va s’enflammer lorsque Eudoxy va poster une deuxième photo d’elle-même. Cette fois, elle posait à côté d’une Range Rover de couleur noire. Si la photo en soi ne pose pas problème, le moins que l’on puisse dire, c’est que le commentaire qui accompagne est mal avisé. “Mes bb, j’ai reçu une 2e Range Rover pour aller au marché et mes petites courses. Dites merci à DIEU pour moi trop de bénédiction dans mon corps à l’heure-là. Appelez-moi désormais DOXY ROVER. Besoin d’un chauffeur.”

C’est surtout à partir de là que les internautes vont s’acharner sur elle en la tournant en ridicule. Les adeptes des logiciels de trucage s’y sont donnés à cœur joie d’ailleurs. Ils ont fabriqué des images la montrant sur un yacht, à côté d’un avion, d’un chameau et même d’une fusée. Un pied de nez fait à sa déclaration selon laquelle deux Range Rover lui auraient été offertes pour son anniversaire. En plus des deux voitures, elle affirme avoir reçu gracieusement une généreuse somme de 21 millions de FCFA.

Mes bb J’ai reçu une 2ème RANG ROVER pour aller au marché et mes petites courses 👌 Dites merci à DIEU pour moi trop de… Publiée par EUDOXIE YAO "pawa gang" sur Mardi 16 juin 2020

Mensonge, selon les internautes, mais aussi selon Mike le Bosso un des promoteurs de la musique ivoirienne résidant en France. “Il ne faut pas prendre les Ivoiriens pour des imbéciles… Comme Sery Dorcas a eu une voiture et de l’argent à son anniversaire, tu veux faire comme elle… Pour toi seulement, on ne croit pas une seconde. C’est VI (vendeur d’illusions)… 2 voitures, 21 millions, iPhone 11. C’est quel garçon, on ne voit jamais, mais qui offre des présents imaginaires”, a-t-il émis comme commentaire à l’endroit de la star ivoirienne.