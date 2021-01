Eudoxie Yao et Grand P préparent un featuring

Le chanteur guinéen Moussa Sanguiana Kaba dit Grand P est actuellement en studio où il enregistre un single avec sa « femme » Eudoxie Yao. L’annonce a été faite par la star guinéenne des réseaux sociaux sur sa page Facebook. « Du lourd arrive avec madame Kaba Eudoxie Yao », a-t-il écrit.

L’ambassadeur Grand P est actuellement en studio pour préparer un nouveau single avec sa dulcinée Eudoxie Yao. C’est d’ailleurs la star guinéenne qui a informé ses fans, via sa page Facebook, de ce qu’ils pouvaient s’attendre dans les prochains jours avec l’influenceuse ivoirienne des réseaux sociaux. Sur l’image, on aperçoit Eudoxie Yao et son chéri Grand P en plein studio d’enregistrement.

Les deux tourtereaux les plus recherchés sur les réseaux du côté de l’Afrique de l’Ouest, préparent activement le featuring annoncé également par Eudoxie Yao. Aussitôt après l’annonce, les fans ont pris d’assaut la section commentaire de la page Facebook de Grand P, pour exprimer leur sentiment. « Grand P vous êtes une fierté pour notre pays, la Guinée. Que Dieu vous bénisse et vous protège », a écrit Ibrahima Sylla. « Grand P, c’est finalement le jour du mariage que nous attendons », ironise Seriba Ballo.

En attendant la sortie single du « couple Kaba », certains internautes se moquent déjà de Grand P, mais il y en a aussi qui ont eu à le défendre tout naturellement. « Ceux qui disent qu’il fait des chansons d’oiseaux, là, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Parce que moi j’entends, c’est une chanson pour les moustiques », plaisante un internaute guinéen, répondant au pseudo Quinine Sucrée Kaba. « Arrêtez d’être aussi méchant. Malgré son handicap, il se bat pour réussir et vous les gens parfaits vous le rabaissez. Comment se sentira-t-il quand il lira vos commentaires. Soyez gentil s’il vous plaît », a demandé Sardonyx Touré.

Atteint de progéria, qui lui a donné un physique différent, Grand P a longtemps été moqué et marginalisé à cause de son apparence. Mais, l’artiste guinéen n’a jamais baissé les bras. S’il était déjà connu en Guinée, c’est après la Coupe d’Afrique des Nations 2019 en Égypte, qu’il se révélera au grand public africain, en s’affichant avec les artistes maliens comme Oumou Sangaré, Sidiki Diabaté, l’Ivoirien DJ Arafat, le capitaine du Syli national de Guinée Naby Keïta « Deco » ou encore l’international français Paul Pogba, qui évolue à Manchester United.