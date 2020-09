Critiquée sur la Toile pour avoir embrassé l’artiste guinéen Grand P, l’Ivoirienne Eudoxie Yao est sortie de ses gongs pour tirer à boulets rouges sur ses détracteurs.

Beaucoup d’Ivoiriens ont saisi l’opportunité du baiser donné par Eudoxie Yao à Grand P pour abreuver de critique la chanteuse ivoirienne. Les faits « reprochés » sur la Toile à Eudoxie Yao se sont déroulés au cours du séjour de l’artiste guinéen en terres ivoiriennes.

D’ailleurs, au cours de ce séjour en Côte d’Ivoire, Grand P a demandé l’Ivoirienne en mariage, à travers une image largement diffusée. Durant ce séjour, les deux tourtereaux ne se sont pas quittés. Ils s’affichaient partout : restaurants, boîtes de nuit… Et n’hésitait pas à partager les instants passés ensemble.

Ce qui n’a pas plu au cyberactiviste Stéphane plus connu sous le sobriquet d’Apoutchou national, basé en France, qui se dit choqué par la photo. Et selon lui, Eudoxie Yao a déshonoré les Ivoiriens en faisant ça avec un génie et un extraterrestre. Ce qui a fait sortir Eudoxie Yao de ses gongs.

« Grand P est quelqu’un qui a besoin d’amour ; il a souffert dans sa vie, il a connu la souffrance. Grand P est un être humain créé par Dieu donc je ne peux pas accepter qu’on le traite de génie ou d’extraterrestre…J’ai mal, j’ai été choquée. Comment traiter une créature de Dieu d’extraterrestre ? A-t-on besoin de lui rappeler qu’il est différent de nous ? », lance Eudoxie Yao.

« Si je m’affiche avec Grand P, c’est mon problème ; mon projet de mariage avec lui ne regarde personne. Plus jamais que quelqu’un se lève pour dire pourquoi j’ai fait un buzz avec Grand P. C’est mon corps, c’est ma bouche et j’embrasse qui je veux. Qu’il soit génie ou monstre, ce n’est pas votre problème », recadre-t-elle.

« Arrêtez de m’insulter et de dire de mauvaises choses sur Grand P », a mis en garde Eudoxie, au bord des larmes.