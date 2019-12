Ethiopie : il construit sa maison sur un… camion mobile ! (vidéo)

Le regard des Ethiopiens ne cessent d’être détourné dès qu’ils passent devant cette invention tout droit sortie de l’imagination humaine. En effet, le camion de marchandises reconverti en maison mobile suscite l’intrigue de tout un chacun. Mais qui est donc le créateur de cette maison sur roues ?

Il se nomme Abinet Tadesse, inventeur de génie mais aussi propriétaire de garage qui adorait passer du temps dans son véhicule. Un jour, le besoin de se trouver un toit se fit sentir et c’est alors qu’il opta pour la première idée qui se présenta à lui, mais pas moins évidente. Abinet Tadesse se lança alors dans l’entreprise de construire sa maison sur le camion. Et une fois le travail achevé, c’est dans une maison comprenant trois chambres à coucher, deux salons, trois salles de bain et un balcon qu’il vit aujourd’hui.

Dans une interview accordée à BBC News, Abinet Tadesse avait révélé qu’il affectionnait manger et passer du temps dans son camion ; et c’est ce qui l’a incité à construire sa maison sur ce qu’il considérait déjà comme sa maison. « J’aime manger et passer du temps dans ma voiture. C’est ce qui m’a inspiré à construire une maison sur ce camion. La maison a trois chambres à coucher, deux salons, trois salles de bain. Ce camion était autrefois un transporteur de marchandises ».

Le moins qu’il puisse dire, c’est que la tâche n’a pas été facile. Avant de parvenir à ce résultat, il aura fallu 3 longues années de dur labeur pour qu’enfin Abinet Tadesse puisse avoir, en sa possession, une maison unique et différente. Différente oui, parce que sa maison, elle se peut se mouvoir avec. Suffisant pour qu’il soit « très heureux d’avoir mis en œuvre mes idées et de les avoir investies sur ma propriété. Il n’y a plus grand bonheur que de vivre dans ce que l’on a construit soi-même ».