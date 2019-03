Ethiopie : Ethiopian Airlines s’envole pour Bahreïn

Ethiopian Airlines (« Ethiopian ») est la compagnie aérienne ayant la plus forte croissance en Afrique. Depuis 70 ans qu’elle mène ses opérations, Ethiopian est devenue l’un des principaux transporteurs aériens du continent, et son développement ne faiblit pas : en témoigne l’annonce toute récente du lancement de trois vols hebdomadaires pour Bahreïn.

Ethiopian Airlines a annoncé le lancement de trois vols hebdomadaires à destination de Bahreïn, lors d’une cérémonie qui s’est tenue à l’aéroport international d’Addis-Abeba Bole, le 17 août 2017 (photo ci-dessous).

À l’occasion du vol inaugural, M. Tewolde GebreMariam, Directeur général du groupe Ethiopian Airlines, a déclaré : « Bahreïn est une destination importante au Moyen-Orient qui rejoint les destinations émergentes d’Ethiopian dans le Golfe. Nous sommes heureux d’avoir repris nos services, en tenant compte de nos liens commerciaux, touristiques et d’investissement croissants entre Bahreïn et l’Éthiopie, et le continent africain en général. Avec plus de 100 destinations de passagers et de fret à travers le monde, notre réseau est conçu de manière à relier l’Afrique aux principaux partenaires commerciaux en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord et en Europe. Le fait que le vol de départ soit plein indique le succès et l’importance de notre service à Bahreïn. »

Ethiopian desservait déjà les principales villes du Moyen-Orient : Beyrouth, Dammam, Doha, Djeddah, Koweït, Dubaï, Madinah, Mascate, Riyad et Sharjah. Elle s’afirme ainsi clairement comme la première compagnie aérienne africaine pour les relations avec cette région du monde.