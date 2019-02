Ethiopian ouvre une nouvelle ligne vers Bahreïn

Le Groupe aérien le plus important d’Afrique, Ethiopian Airlines, annonce le lancement d’une nouvelle ligne à destination de Bahrein, à compter du 17 août 2017.

Bahreïn, une nation composée de plus de 30 îles dans le Golfe persique, a été au centre des principales routes commerciales depuis très longtemps, avec une économie croissante au cours de la dernière décennie.

« Avec les relations commerciales florissantes entre l’Ethiopie et les pays du Golfe, la disponibilité de services de transport aérien efficaces jouera certainement un rôle formidable pour assurer des déplacements pratiques des personnes et des services d’import-export », a expliqué le Directeur Général du Groupe, M. Tewolde GebreMariam. « Notre présence à Bahreïn remonte aux années 1970 et nous sommes heureux d’être de retour avec trois vols hebdomadaires planifiés. À l’heure actuelle, Ethiopian vole vers les principales villes du Moyen-Orient, notamment : Beyrouth, Dammam, Doha, Djeddah, Koweït, Dubaï, Madinah, Muscat, Riyad et Sharjah ».

Rien qu’en 2017, de nouvelles destinations comme Victoria Falls, Antananarive, Oslo, Chengdu, Singapour, la Guinée, Windhoek, Moroni, ainsi que des destinations de fret comme Ahmedabad, une cinquième passerelle de fret en Inde, Milan et Saragosse ont rejoint le vaste réseau mondial d’Ethiopian.

Ethiopian exploite actuellement la flotte la plus jeune et la plus avancée sur le plan technologique de l’industrie, avec un âge moyen de la flotte de moins de cinq ans.

A propos d’Ethiopian

Ethiopian Airlines (« Ethiopian ») est la compagnie aérienne ayant la plus forte croissance en Afrique. Depuis 70 ans qu’elle mène ses opérations, Ethiopian est devenue l’un des principaux transporteurs aériens du continent, inégalée dans l’efficacité et la réussite opérationnelle.

Ethiopian se taille la part du lion du réseau de passagers et de fret panafricain, exploitant la flotte la plus jeune et la plus moderne à travers les cinq continents. La flotte d’Ethiopian comprend des avions ultra-modernes et respectueux de l’environnement tels que l’Airbus A350, le Boeing 787, le Boeing 777-300ER, le Boeing 777-200LR, le Boeing 777-200 Freighter et le Bombardier Q-400 à double cabine. En fait, Ethiopian est la première compagnie aérienne en Afrique à posséder et exploiter ces avions.

Ethiopian est en train de dérouler actuellement un plan stratégique sur 15 ans appelé Vision 2025, qui la verra devenir le premier groupe d’aviation en Afrique avec sept centres d’affaires : Ethiopian national et régional ; Ethiopian Passagers internationaux ; Ethiopian Fret ; EthiopianMRO ; le Centre de Formation Ethiopian ; le Service Traiteur Aérien d’Ethiopian; Ethiopian Services au Sol. Ethiopian est une compagnie aérienne maintes fois primée et qui a enregistré une croissance moyenne de 25 % au cours des sept dernières années.