Eté 2016 : quatre destinations à découvrir en Afrique

C’est déjà l’été et le désir ardent de tous est de découvrir au moins un endroit, le temps des vacances. Toute évasion nécessite la connaissance de bons plans. L’Afrique et ses belles villes se prêtent à cette envie de découverte. Des villes historiques aux endroits magiques, l’Afrique est un continent qui offre de multiples destinations privilégiées. Pour vos périples cet été, n’hésitez pas à vous lancer à la découverte des merveilleuse villes touristiques africaines. Découvrez-en quatre pour partir au plus vite!

Johannesburg, une capitale européenne en Afrique

Elle n’est peut-être pas plus belle que Le Cap, réputée l’une des plus belles villes au monde, mais Johannesburg est classée première destination touristique africaine. Ville métropole et plus grande ville d’Afrique du Sud, Jo’ Burg propose plusieurs sites touristiques à visiter. Notamment le musée de l’apartheid, constitution Hill, Gautrain, le système de transport collectif que vous pourrez tester, South Western Township et bien d’autres sites dont la découverte peut égayer votre séjour au pays de Nelson Mandela. Capitale de la mode, découvrez à Jo’ Burg une autre façon de faire du shopping. Les amoureux de l’art y trouvent aussi pour leur compte à travers Jobur arty, une scène artistique qui offre des galeries et ateliers d’artistes.

L’archipel de Zanzibar, le paradis africain.

Déclarée patrimoine mondial de l’Unesco, l’archipel de Zanzibar, situé dans l’océan Indien, le long de la côte orientale de l’Afrique, fusionne merveilleusement les cultures africaines et même européennes et indiennes, avec de magnifiques plages, et un paysages de rêve. Pour une superficie de 2120 kilomètres carrés, l’archipel compte un peu plus de 700 000 habitants, repartis sur ses soixante-dix îles, dont les principales sont Unguja, Pemba et Mafia. Plus qu’un site touristique, Zanzibar est aussi un symbole de l’histoire de l’abolition de l’esclavage en Afrique. Pour les adaptes de vue panoramique sur étendue d’eau, les îles de cet archipel sont la meilleure destination pour cet été.

Marrakech, la ville culturelle marocaine

Marrakech est l’une des villes les plus dynamiques du Maroc. La ville se distingue des anciennes villes impériales du pays grâce à son caractère historique, la beauté de ses quartiers, des sites touristiques qui la composent. Elle est aussi appelée ville rouge à cause des bâtiments de la Médina qui portent cette couleur. Marrakech offre à tous ces visiteurs un paysage fascinant, des sites animés tels que la Place Jamaa El Fna. Des quartiers culturels tels que le centre historique de Médina, la ville nouvelle de Gueliz, la Palmeraie avec son paysage d’oasis romantique. Marrakech est une destination toute faite pour un agréable été pour les voyageurs en quête de découvertes touristiques.

Grand Bassam, la destination touristique ivoirienne

Ville historique située à l’Est d’Abidjan, Grand Bassam est l’une des villes ivoiriennes qui abrite le plus de belles plages de par sa situation géographique. Elle est située sur un littoral long de plus de 520 kilomètres avec une façade sur l’océan atlantique et sur la lagune Ebrié. La ville abrite également plusieurs autres sites touristiques culturels préservés depuis la colonisation. À Grand Bassam vit le peuple N’zima qui met parfaitement en valeur la tradition, jumelée au modernisme que revêt la ville. Des architectures coloniales à une nouvelle organisation urbaine, Grand Bassam donne l’image parfaite d’une ville conservatrice qui évolue selon les époques. C’est également l’une des villes où l’on note une présence massive d’expatriés, adeptes de belles plages.

Dominique Eliane Yao

Relations publiques Jumia Travel / Côte d’Ivoire