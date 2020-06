Etats-Unis : soigné du Coronavirus, il reçoit une facture d’un million de dollars détaillée en 181 pages !

Après avoir passé près de deux mois à l’hôpital, un habitant de Seattle, infecté par le Coronavirus et guéri par la suite, a reçu une facture pour le moins très salée, s’élevant à 1,12 million de dollars !

Le 4 mars dernier, Michael Flor, âgé de 70 ans, après avoir été testé positif au Coronavirus, a été conduit au centre médical suédois d’Issaquah. 62 jours plus tard, il gagne son combat contre la maladie alors que son pronostic vital était pourtant très engagé.

Croyant avoir échappé au pire, Flor fut autorisé à regagner son domicile le 6 mai ; mais c’était sans se douter que l’hôpital où il a été pris en charge allait lui envoyer une facture de 181 pages. « Je l’ai ouvert et j’ai dit : Bon sang ! », a-t-il révélé au Seattle Times, ce samedi.

Mais qu’y a-t-il sur cette facture ?

En détails, les soins qui lui ont été prodigués et leur prix ; 9736 dollars pour la chambre en soins intensifs, près de 409 000 dollars pour sa transformation en chambre stérile en raison de la contagiosité du virus, et ce durant 42 jours. 82 000 dollars pour l’utilisation d’un respirateur artificiel tout au long des 29 jours ou encore 100 000 dollars pour les soins de la « dernière chance » lorsque son pronostic vital était engagé, 2 jours durant.

Mais heureusement pour Flor, puisqu’il est assuré. Et en raison des règles financières spéciales mises en place par le Congrès, la quasi-totalité des frais reviendra au contribuable. En clair, les lois intitulées Families First Coronavirus Response Act (FFCRA) et Coronavirus Aid, Relief and Economic Security (CARES Act), toutes deux divulguées en avril, réclament que « les émetteurs privés de soins de santé et les régimes d’assurance maladie collectifs des employeurs couvrent les tests Covid-19 et les services fournis pendant la pandémie, sans frais supplémentaires ».

Le septuagénaire n’aura donc pas à s’acquitter de la faramineuse somme de plus d’un million de dollars que lui réclame l’hôpital qui l’a soigné de Coronavirus.