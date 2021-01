Etats-Unis : Joe Biden reçoit une deuxième dose de vaccin Covid-19

Joe Biden, officiellement « Président élu » des États-Unis, reçoit sa deuxième dose du vaccin Covid-19, ce lundi, a annoncé son bureau, trois semaines après que sa première injection a été diffusée en direct à la télévision pour renforcer la confiance du public.

Âgé de 78 ans, Joe Biden a déclaré aux Américains « qu’il n’y avait pas de quoi s’inquiéter » lorsqu’il a reçu sa première dose du vaccin Pfizer à l’hôpital Christiana de Newark, dans le Delaware, le 21 décembre dernier. Son équipe a déclaré que son deuxième coup se ferait également devant les médias, sans donner plus de détails.

Plus de 374 000 personnes sont mortes du coronavirus aux États-Unis, et Joe Biden a critiqué, vendredi dernier, la mauvaise distribution de vaccins par l’administration du Président sortant Donald Trump comme une « parodie ». Environ 6,7 millions d’Américains ont jusqu’à présent reçu leur premier vaccin, loin de l’objectif de 20 millions de vaccins avant fin 2020.

Nonobstant 22,1 millions de doses ont été distribuées dans tout le pays, soulignant le défi logistique de faire administrer les injections aux personnes âgées et aux agents de santé qui sont la priorité. Les deux vaccins actuellement autorisés aux États-Unis, développés par Pfizer et Moderna, exigent que les receveurs reçoivent des injections de rappel après trois et quatre semaines, respectivement.

Le Président élu des États-Unis, Joe Biden, qui sera investi le 20 janvier prochain, prévoit de délivrer chaque dose de vaccin disponible, plutôt que d’en retenir la moitié pour s’assurer que les gens reçoivent leurs injections de rappel à temps, comme c’est le protocole actuel.

Notons que Joe Biden a promis de faire vacciner 100 millions de personnes durant les 100 premiers jours de son mandat, après sa prise de fonctions qui se fera suite au départ de Donald Trump, contre qui une procédure de destitution a été lancée, ce lundi 11 janvier 2021, mais suspendue.