ESBanque, Appel à participation pour le Chapitre francophone du Prix Finance : Ethique & Confiance

L’École supérieure de la Banque (ESBanque) lance un appel à participation pour le Chapitre francophone du Prix Finance : Ethique & Confiance dont le thème, cette année, est « pour un avenir durable ».

Le Prix Finance : Ethique & Confiance est un concours qui encourage la prise de conscience des aspects éthiques dans les activités financières. Il est organisé tous les deux ans par l’Observatoire de la Finance, basé en Suisse. Le Chapitre francophone est organisé pour la 2nde fois cette année par l’ESBanque.

« La démarche de sensibilisation à l’éthique dans les établissements bancaires constitue un enjeu important pour L’École supérieure de la banque. C’est ce constat qui nous conduit à développer des parcours de formation dédiés, et à participer de manière active à ce Prix qui rencontre un grand succès depuis 15 ans auprès des jeunes professionnels et chercheurs. » indique Eric Depond, Directeur général de L’École supérieure de la banque.

Candidature avant le 9 avril 2021

Le Chapitre francophone du concours s’adresse à tous les professionnels de la banque et à tous les chercheurs âgés de moins de 35 ans, ressortissants de pays francophones. Ils sont invités à soumettre des textes de 5 000 mots maximum, en français, non encore publiés, et portant sur la confiance et l’éthique en finance. Ces textes doivent comprendre des analyses ou des propositions, des argumentations rigoureuses, des thèses innovantes et des conclusions claires.

Les candidats peuvent répondre à cet appel à candidature directement depuis le site www.esbanque.fr et envoyer leur contribution avant le 9 avril 2021.

Un jury de 10 professionnels francophones de l’éthique en finance sélectionnera les meilleurs écrits du Chapitre francophone. Ces lauréats concourront au Prix global organisé à la fin de l’année 2021, et pourront ainsi se partager une récompense d’un montant équivalent à 17 000€ remis par l’Observatoire de la Finance.

Des formations dédiées à l’ESBanque

L’ESBanque propose plusieurs formations dédiées à l’éthique dans le secteur bancaire et financier. Parmi celles-ci, le tout nouveau Certificat Expertise opérationnelle contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme lancé en septembre 2020. Les établissements bancaires et financiers doivent en effet faire monter en compétence leurs collaborateurs, notamment dans la perspective de l’évaluation prochaine de la France par le GAFI (organisation internationale qui évalue les dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme).

À propos de L’École supérieure de la banque

L’École supérieure de la banque accompagne les entreprises du secteur bancaire, de l’assurance, de la finance… dans la formation et la certification de leurs collaborateurs, à chaque étape de leur carrière : intégration professionnelle de jeunes collaborateurs (alternance), puis évolution des compétences aux différents stades de l’itinéraire professionnel (acquisition des fondamentaux, perfectionnement, développement de l’expertise, etc.). L’École supérieure de la banque propose ainsi un large éventail de formations diplômantes, réglementaires et de solutions sur mesure, en présentiel et/ou en distanciel (e-learning, classes virtuelles, MOOCs, etc.). Présente dans 25 pays, L’École supérieure de la banque s’appuie sur 250 collaborateurs et 2.800 intervenants. www.esbanque.fr