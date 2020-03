Eradiquer le Covid-19 au Sénégal : rôle des entreprises minières et pétrolières

La pandémie de coronavirus reste le sujet dominant de la semaine. Le Covid-19 est brièvement sorti de son lit d’hôpital pour installer le secteur privé au cœur des débats, pour sa « faible contribution » dans la lutte contre le Coronavirus, qui avance à petits pas au Sénégal. L’épidémie de Covid-19 nous rappelle que les maladies infectieuses ne respectent aucune frontière et qu’aucune communauté n’est à l’abri de la menace d’une pandémie mondiale. L’opinion publique considère que les efforts enregistrés sont jugés infimes comparés aux énormes revenus nets générés par le secteur privé.

La responsabilité sociale/sociétale des entreprises (RSE) est interpelée, en particulier celle des entreprises minières et pétrolières. Nous ne faisons pas allusion aux pratiques courantes de RSE visant à légitimer les actions ou donner une image positive de l’entreprise. Le droit sénégalais a récemment opté pour un régime plus contraignant dans le secteur minier et pétrolier, où les sociétés, de plus en plus, sont obligées de remplir leur rôle social. Le code minier de 2016 et le code pétrolier de 2019 fixent un nouveau cadre réglementant la responsabilité sociétale des entreprises minières et pétrolières au Sénégal, qui sont assujetties à des engagements de dépenses sociales au profit des populations. Entendons-nous bien, nous n’évoquons pas cette RSE !

Le Sénégal est dans une situation exceptionnelle ! Alors que de grandes incertitudes demeurent, il devient évident que notre économie va faire face à de sévères ruptures. Des décisions fortes seront prises par l’État dans tous les secteurs de la vie. Alors que l’épidémie de Coronavirus s’étend à une vitesse exponentielle dans le monde, les conséquences d’une paralysie de l’économie mondiale deviennent, chaque jour, plus vertigineuses. Dès lors, il ne nous parait pas acceptable qu’une société minière et pétrolière connaît une prospérité économique sans pour autant développer une vigilance raisonnable à son État hôte à la recherche de centaines de milliards pour tenter de faire face au Covid-19.

Que la RSE soit un levier de sortie de crise sanitaire ! En ces temps de pandémie et d’incertitudes, les entreprises minières et pétrolières doivent démontrer leur capacité à être socialement responsables pour éradiquer le Covid-19 au Sénégal, en cassant leurs tirelires. L’État du Sénégal ayant déjà beaucoup fait, en termes d’incitations fiscales et douanières généreuses visant à attirer les investissements et dynamiser plusieurs secteurs, c’est à juste raison qu’il doit s’attendre sans doute à des contributions records, vue l’évolution inquiétante du virus.

Dr Ousmane Cissé