Enfin, Diamond Platnumz et Zuchu s’aiment ouvertement

Pendant un certain temps, les fans se disaient convaincus que Diamond Platnumz et Zuchu avaient un faible l’un pour l’autre. Bien qu’ils le nient, nous avons enfin la preuve que les deux s’aiment réellement. Cela pourrait ne pas rendre Tanasha Donna heureuse.

Pourquoi disons-nous cela ? L’on sait que Diamond Platnumz est le mentor de Zuchu depuis 5 ans. Et curieusement, lorsque Diamond Platnumz était en tournée au Malawi pour une performance, il a publié des photos chaudes de Zuchu sur ses stories Instagram. Il a ensuite utilisé de nombreux emojis d’amour pour sous-titrer les photos.

Après cela, Diamond Platnumz est allé sur la page Instagram de Zuchu et a déposé des émojis de cœur sur plusieurs de ses photos. Zuchu n’a pas non plus caché son amour pour Diamond, car elle a également republié les histoires Instagram de Diamond sur sa page.

Pourtant, il n’y a pas longtemps, Zuchu a parlé de sa relation avec Diamond. Elle a nié à profusion avoir couché avec le chanteur du tube « African Beauty » pour ses faveurs et son succès professionnel. « Ma proximité avec mon Boss Diamond Platnumz est pour le travail, il passe beaucoup de temps à me promouvoir. Il ne m’a jamais montré qu’il me désire, il est comme mon frère. C’est très difficile de jouer avec quelqu’un que vous respectez, mais je suis reconnaissant du patron Sallam SK de m’avoir beaucoup soutenue », dit-elle.

Toutefois, les internautes sont confus, car Sallam SK est également allé sur la page de Zuchu et lui a demandé si elle était célibataire. Pendant ce temps, Tanasha Donna a déjà entamé une liaison avec la personnalité de la télévision kényane Jamal Gadaffi. Maintenant que Diamond et Zuchu affichent publiquement leur amour, croyez-vous qu’ils sortiront ensemble, se marieront et fonderont une famille ? C’est du moins les questions que se posent les internautes sur les réseaux sociaux.