EndSARS : Bobrisky va offrir plus d’un million FCFA aux parents d’une victime

Le travesti nigérian Bobrisky a annoncé son intention de donner 1 million de naira (environ 1,5 million FCFA) aux parents d’un homme qui a été tué lors de la manifestation « End SARS ». Il s’est exprimé sur sa page Instagram, déclarant que la mort du jeune homme, identifié comme Jimoh Isiaq, est douloureuse.

« 1 million de naira (1,5 million FCFA) ne peut pas ramener sa vie, mais la vérité est que sa famille ne peut pas perdre son fils et rester toujours fauchée ! Jamais !!! », a écrit Okuneye Idris Olarenwaju alias Bobrisky. Le travesti a demandé à ses fans de l’aider à retrouver la famille et leur compte, ajoutant qu’il n’aurait pas rendu public son don s’il savait comment les contacter directement.

« Il est malheureux que Jimoh Isiaq ait perdu la vie lors de la manifestation visant à mettre fin aux abus de la police contre les jeunes…. Mais, il est parti, nous ne pouvons rien faire pour le ramener. Nous vous aimons Jimoh Isiaq », a-t-il ajouté.

Au cours des dernières semaines, la population nigériane est descendue dans la rue et sur les réseaux sociaux pour protester contre le traitement qui leur a été infligé par la Special Anti Robbery Squad (SARS) créée en 1992, pour lutter contre le banditisme et la criminalité.

Ces derniers temps, la SARS a été accusée de brutalités policières, de meurtres, de profilage, entre autres. Leurs activités ont déclenché la manifestation « End SARS », qui est passée d’une campagne en ligne à une manifestation de rue, principalement dirigée par des célébrités comme WizKid, Davido, Burna Boy, Aïsha Yesufu…

Les Nigérians vivant dans d’autres pays comme le Ghana et le Royaume-Uni se sont également rendus dans les ambassades, pour protester et appeler à la fin du SARS. Cependant, le gouvernement nigérian, dans le but d’arrêter les manifestations, a déployé des policiers dans certaines zones, ce qui a rendu les manifestations «pacifiques» violentes.