EndSARS : 22 policiers tués, 71 entrepôts et 248 magasins privés pillés

Dans les violences qui ont suivi l’attaque contre des manifestants pacifiques EndSARS à travers le pays, des voyous ont pillé 71 entrepôts et 248 propriétés privées, selon l’inspecteur général de la police, Mohammed Adamu. Il a énuméré les États les plus durement touchés, notamment Lagos, Edo, Delta, Oyo, Kano, Plateau, Osun, Ondo, Ogun, Rivers, Abia, Imo, Ekiti et le territoire de la capitale fédérale, Abuja.

L’IGP Mohammed Adamu a fait les révélations en s’adressant aux inspecteurs généraux adjoints de zone et aux commissaires des commandes via une conférence virtuelle. « Au total, 71 entrepôts publics et 248 magasins privés ont été pillés, au cours des manifestations dans tout le pays. Un total de 51 morts et 37 blessés civils a été enregistré, tandis qu’un total de 22 policiers ont été horriblement assassinés et 26 autres blessés par les manifestants. Des installations d’entreprise et des propriétés privées ont été attaqués, incendiés ou vandalisés », a-t-il révélé.

« Jusqu’à présent, 10 armes à feu, dont huit fusils AK-47, emportées lors de l’attaque contre les postes de police, et un pistolet fabriqué localement a été récupéré sur des éléments opérant sous le couvert des manifestants ENDSARS. En outre, 1 596 suspects ont été arrêtés en lien avec les violences et les pillages généralisés par les manifestants, à travers le pays », a indiqué l’inspecteur général de la police, Mohammed Adamu.

« Dans le détail, 520 suspects ont été arrêtés à Lagos, 367 dans l’État du Plateau, 210 dans le FCT et 142 dans l’État de Kwara. De même, 82 suspects ont été appréhendés dans l’État d’Osun, 60 à Adamawa et 36 à Kano et Ogun. 33 suspects ont été arrêtés à Edo, 20 chacun à Kaduna et Akwa Ibom, 15 à Abia et Delta, et 13 chacun à Oyo et Ekiti. En outre, 10 suspects ont été arrêtés dans l’État de Rivers et quatre dans l’État d’Ondo. Sur ces chiffres, pas moins de 1 117 ont été inculpés devant les tribunaux à travers le pays », a ajouté l’IGP Adamu.