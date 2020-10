En direct, S. Kelly bastonne les animateurs de Peopl’Emik !

La Côte-d’Ivoire ne cessera jamais de nous surprendre. En effet, sur une vidéo devenue virale depuis ce jeudi 15 octobre 2020, on voit le polémiste et chanteur ivoirien, S. Kelly, s’en prendre aux animateurs sur l’émission Peopl’Emik. Mais que s’est-il vraiment passé ?

L’émission Peopl’Emik, l’émission de toutes les surprises ?

C’est l’une des émissions préférées des Ivoiriens sur la 3. Mais ce jeudi 15 octobre 2020, les spectateurs ont eu droit à un épisode explosif de leur émission préférée. En effet, comme annoncé depuis quelques jours, Peopl’Emik s’est déplacée à Bouaké ce jeudi 15 octobre 2020 pour une émission exclusive avec S. Kelly connu sous le sobriquet de « Le fils d’Abla Pokou ».

Le tournage devrait avoir lieu du jeudi 15 au vendredi 16 octobre 2020. Pour la circonstance, l’émission a été tournée dans les locaux de RTI Bouaké. Mais nous pouvons déjà dire que la première séquence de l’exclusivité a tenu toutes ses promesses aujourd’hui.

Quelle mouche a piqué S. Kelly ?

En pleine émission, dans la vidéo qui est devenue virale, on voit l’artiste quitter le plateau après avoir bastonné les animateurs. Oui, vous n’avez pas mal lu. S. Kelly s’en est violemment pris aux animateurs de Peopl’Emik. Devenu incontrôlable, en déchirant le conducteur de l’un des animateurs, l’un d’eux visiblement surpris et paniqué, lança : « L’artiste est incontrôlable, on ne peut pas le maîtriser ».

Choqué par le geste incroyable de l’artiste, il annonce la suspension de l’émission. Pendant que l’un des animateurs tentait de le rattraper et de le raisonner, l’invité du jour arracha le micro qu’il réduit en miette par la suite.

Interrogé dans les couloirs de la chaîne de télévision, l’artiste ne s’est pas fait supplier avant d’en remettre une nouvelle couche. « S. Kelly ne reviendra pas ici », répondit-il à la question de savoir s’il comptait revenir le lendemain pour la seconde séquence de l’exclusivité. Au regard de cette frasque, les chances de le revoir sur l’émission le vendredi 16 octobre 2020 sont minces.

Rappelons que ce n’est pas la première fois que S. Kelly fait son one man show. Début août 2020, il avait été appréhendé par la police pour avoir tenu des propos peu courtois à l’endroit du Président Alassane Ouattara et son Premier ministre.

Buzz ou saut d’humeur ?

C’est la question que tout le monde se pose à Abidjan. Pour l’instant, on n’en sait rien. Si cela est un coup préparé en amont, ce coup aura été une réussite. Si c’est le contraire, les animateurs réfléchiront par deux fois avant d’inviter des artistes de l’acabit de S. Kelly. En tout cas, sur la Toile et sur la page de l’émission, les commentaires vont bon train pour le moment.