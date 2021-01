En Côte d’Ivoire, Nomcebo Zikode a rencontré la légende Didier Drogba à Abidjan

Actuellement en tournée en Côte d’Ivoire où elle séjourne ces derniers jours, la chanteuse sud-africaine, Nomcebo Zikode, a eu l’insigne honneur de faire la rencontre de la légende vivante du football, Didier Drogba. Elle a profité de cette occasion pour donner de leçon de danse de la chanson à succès avec Master KG, Jerusalema.

Nomcebo Zikode se trouve présentement à Abidjan pour une série de spectacles, dans le cadre de sa tournée mondiale. Si elle avait avoué, dans une émission de radio, ne pas connaître les chanteurs ivoiriens, ce qui a d’ailleurs suscité une vive polémique sur la Toile, l’auteure-compositrice-interprète sud-africaine connaît bel et bien l’ancien capitaine des Éléphants de la Côte d’Ivoire, Didier Drogba. Elle a même tenu à rendre une visite de courtoisie à la légende africaine, histoire d’immortaliser son séjour ivoirien.

Très heureuse de se retrouver en face de la légende vivante de Chelsea FC, qui a longtemps fait vibrer les stades de la Premier League anglaise et même du monde, Nomcebo Zikode a même partagé une vidéo et une photo de cette rencontre sur son compte Instagram. « Je suis tellement honorée de vous avoir rencontré (…) Didier Drogba. Que Dieu vous bénisse! », a-t-elle écrit. Une publication qui a bien évidemment suscité de nombreux commentaires.

« Tu ne connais pas d’artistes ivoiriens, mais tu connais DD… C’est normal, même la reine d’Angleterre, c’est Drogba seul elle connaît à Abidjan ici », a écrit un internaute. « Il fallait dire que tu connaissais Drogba, alors mes gens seraient allés à ton spectacle. Mais, tu dis que tu ne connais pas les artistes de la Côte d’Ivoire, c’est pourquoi ils t’ont offert un poteau lourd au Palais de la Culture », nargue un autre.

Par ailleurs, d’autres fans de Nomcebo Zikode ont tenu à l’encourager à travers le monde. « Si jamais tu viens en République Dominicaine, j’aimerais te rencontrer. Tu es très spéciale pour moi et j’aime toutes tes chansons, même si je ne comprends rien, mais j’aime le rythme », a indiqué un fan depuis la République Dominicaine. « Tu as l’air bien ma sœur et je suis fière de toi », a ajouté un autre, répondant au pseudo lmolatela.