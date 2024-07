En Algérie, un élan de solidarité sauve des centaines de flamants roses 

Dans la région d’Oum El Bouaghi, en Algérie, une histoire de courage et de compassion a récemment capturé l’attention du public. Face à une absence de pluie sans précédent ayant asséché le lac Tinsilt, un groupe de bénévoles locaux s’est mobilisé pour sauver des centaines de jeunes flamants roses menacés.

Le photographe Tarek Kawajlia a été le premier à sonner l’alarme sur les réseaux sociaux, partageant des images poignantes du lac Tinsilt asséché et des oiseaux en détresse. Son appel à l’aide a rapidement été entendu, déclenchant une vague de solidarité dans la communauté algérienne, rapidement soutenue et suivie sur les réseaux sociaux par des défenseurs des animaux situés dans le monde entier.

Le groupe « Revenir l’année prochaine », formé spontanément par des habitants de la région, a orchestré une opération de sauvetage. Ils ont entrepris de transporter les poussins vers le lac Mahidiya, un refuge situé à environ 50 kilomètres de distance.

Les réseaux sociaux ont joué un rôle crucial dans cette mobilisation, permettant aux bénévoles de coordonner leurs efforts et de partager des mises à jour en temps réel. Le soutien de nombreux fans a aussi été d’une grande aide pour garder la motivation. Des vidéos émouvantes montrant le transport des flamants et leur libération dans leur nouveau foyer ont circulé largement, suscitant admiration bien au-delà des frontières de l’Algérie.

L’opération n’a pas été sans défis. Les bénévoles ont dû travailler dans des conditions difficiles, bravant la chaleur intense de ces derniers jours en Algérie. Mais leur détermination n’a jamais faibli. Pendant des jours, ils ont effectué des patrouilles régulières pour s’assurer du bien-être des oiseaux, offrant nourriture et soins aux plus fragiles.

A group of volunteers rescued flamingo chicks from drought-decimated Lake Tinsilt following years of high temperatures.#algeria #flamingo #globalwarming https://t.co/TEdZNUrzL5

— ANBA (@ANBABrasilArabe) July 22, 2024